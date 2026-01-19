"Kill Bill" jako jeden film w polskich kinach

Dwuczęściowa saga zemsty Quentina Tarantino wraca jako jeden monumentalny film. Już 20 lutego do polskich kin trafi "Kill Bill: The Whole Bloody Affair".
O filmie "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" Quentina Tarantino
łączy Vol. 1 i Vol. 2 w jedno, epickie dzieło bez kategorii wiekowej, zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował – wraz z nową, nigdy wcześniej niepokazywaną sekwencją anime. Uma Thurman
wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi "The Whole Bloody Affair
" pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina – rzadko pokazywaną w kompletnej formie.
Widzowie nie dostaną zwyczajnie zszytych ze sobą Volume 1 i Volume 2. W pierwszej części będzie jeszcze więcej fontann krwi. Scena, w której Panna Młoda toruje sobie drogę przez ludzi O-Ren była czarno-biała. Teraz będzie dłuższa i w kolorze. Nie będzie cliffhangera i streszczenia. Fani dostaną 281 minut akcji, pełnej ducha Tarantino
. Seanse będą się odbywać z 15-minutową przerwą.
Zwiastun filmu "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"