Filmy "Killing Satoshi": Doug Liman opowie o twórcy Bitcoina. Casey Affleck i Pete Davidson w obsadzie
Variety
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Hollywood szykuje się do opowiedzenia historii twórcy Bitcoina. Za sterami produkcji stanie Doug Liman – autor takich hitów jak "Tożsamość Bourne'a", "Mr. & Mrs. Smith" czy "Road House".

GettyImages-2227301314.jpg Getty Images © Kevin Winter
Pete Davidson na premierze komedii "The Pickup"

Co wiemy o "Killing Satoshi"?


"Killing Satoshi" zapowiadane jest jako thriller mający rozwikłać jedną z największych zagadek XXI wieku: kim jest osoba ukrywając się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i dlaczego odpowiedź na to pytanie mogłoby zagrozić globalnej strukturze władzy.

Liman będzie pracował na podstawie scenariusza autorstwa Nicka Schenka. W filmie zobaczymy Caseya Afflecka i Pete'a Davidsona, nie wiadomo jednak, jakie przypadły im role. Prace na planie mają się rozpocząć już w październiku. Materiał powstanie w Londynie. Konkretna data premiery nie jest na razie znana, ale film prawdopodobnie trafi na ekrany w 2026 roku. 

Ostatnie role Pete'a Davidsona


Pete Davidson to amerykański aktor i komik przez lata związany z programem "Saturday Night Live". Ostatnio mogliśmy zobaczyć go m.in. w thrillerze "Bodies Bodies Bodies", komediodramacie "Inwestorzy amatorzy", akcyjniaku  "Szybcy i wściekli 10" oraz serialu "Bupkis". W tym roku na ekrany trafiły już trzy projekty z jego udziałem: animacja "Dog Man", horror "Dom śmierci" oraz komedia kryminalna "The Pickup". 

Ostatnie role Caseya Afflecka. Zobacz zwiastun "Podżegaczy"


Casey Affleck to zdobywca Oscara za pierwszoplanową rolę w melodramacie "Manchester by the Sea". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w rozgrywającym się w XIX wieku dramacie kostiumowym "Świat, który nadejdzie", obsypanym nagrodami "Oppenheimerze" czy wyreżyserowanej przez Limana komedii "Podżegacze" (zwiastun poniżej): 


