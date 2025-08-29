"Killing Satoshi": Doug Liman opowie o twórcy Bitcoina. Casey Affleck i Pete Davidson w obsadzie

Hollywood szykuje się do opowiedzenia historii twórcy Bitcoina. Za sterami produkcji stanie Doug Liman – autor takich hitów jak "Tożsamość Bourne'a", "Mr. & Mrs. Smith" czy "Road House". Getty Images © Kevin Winter
Pete Davidson na premierze komedii "The Pickup"
Co wiemy o "Killing Satoshi"?
"Killing Satoshi
" zapowiadane jest jako thriller mający rozwikłać jedną z największych zagadek XXI wieku: kim jest osoba ukrywając się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i dlaczego odpowiedź na to pytanie mogłoby zagrozić globalnej strukturze władzy. Liman
będzie pracował na podstawie scenariusza autorstwa Nicka Schenka
. W filmie zobaczymy Caseya Afflecka
i Pete'a Davidsona
, nie wiadomo jednak, jakie przypadły im role. Prace na planie mają się rozpocząć już w październiku. Materiał powstanie w Londynie. Konkretna data premiery nie jest na razie znana, ale film prawdopodobnie trafi na ekrany w 2026 roku.
Ostatnie role Pete'a DavidsonaPete Davidson
to amerykański aktor i komik przez lata związany z programem "Saturday Night Live
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć go m.in. w thrillerze "Bodies Bodies Bodies
", komediodramacie "Inwestorzy amatorzy
", akcyjniaku "Szybcy i wściekli 10
" oraz serialu "Bupkis
". W tym roku na ekrany trafiły już trzy projekty z jego udziałem: animacja "Dog Man
", horror "Dom śmierci
" oraz komedia kryminalna "The Pickup
".
Ostatnie role Caseya Afflecka. Zobacz zwiastun "Podżegaczy"Casey Affleck
to zdobywca Oscara za pierwszoplanową rolę w melodramacie "Manchester by the Sea
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w rozgrywającym się w XIX wieku dramacie kostiumowym "Świat, który nadejdzie
", obsypanym nagrodami "Oppenheimerze
" czy wyreżyserowanej przez Limana
komedii "Podżegacze
" (zwiastun poniżej):