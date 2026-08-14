"Kino bez barier. Przegląd w drodze 2026" ‒ dostępny przegląd filmowy odwiedzi cztery miasta Wielkopolski

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu wraz z partnerami zaprasza na "Kino bez barier. Przegląd w drodze 2026" – objazdowy, dostępny przegląd filmowy, który w sierpniu i wrześniu odwiedzi cztery wielkopolskie miasta: Konin, Wągrowiec, Jarocin i Czarnków. To nowa odsłona projektu "Kino bez barier", którego celem jest zapewnienie osobom o różnych potrzebach pełnego dostępu do sztuki filmowej oraz wspólnego uczestnictwa w kulturze.
Podróże kina dostępnego
Projekt "Kino bez barier" powstał z inicjatywy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Po raz pierwszy wyruszył w trasę w 2024 roku, by odkrywać potencjał lokalnych ośrodków kultury i wspólnie z zaprzyjaźnionymi kinami budować bardziej dostępną ofertę dla lokalnych społeczności. W 2026 roku projekt rozwija się w formę przeglądu filmowego – "Kino bez barier. Przegląd w drodze".
Tegoroczna edycja odbędzie się w cztery weekendy, w czterech kinach i z jedną, główną intencją – stworzenia okazji do wspólnych spotkań na seansach filmowych niezależnie od stanu zdrowia, stopnia sprawności, wieku.
Seanse dostępne ‒ czyli jakie?
Każdy pokaz zostanie przygotowany z myślą o szerokiej dostępności. Wszystkim seansom będą towarzyszyć audiodeskrypcja i lektor dostępne przez słuchawki – dla osób niewidomych i słabowidzących oraz tych, którzy nie chcą lub nie mogą czytać napisów – a także napisy rozszerzone dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Wydarzenia będą tłumaczone na polski język migowy, a na miejscu dostępna będzie pętla indukcyjna dla osób korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych. Dzięki temu festiwal tworzy przestrzeń, w której każdy może w pełni uczestniczyć w doświadczeniu kina.
Nagrodzone dokumenty, dramaty i polskie debiuty
Program przeglądu tworzą cztery starannie wybrane filmy, które podejmują ważne i aktualne tematy społeczne. Widzowie i widzki zobaczą animację "Arco
", nagrodzony Oscarem dokument "Pan Nikt kontra Putin
", belgijski dramat "Milczenie Julie
" oraz głośny polski debiut "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
". To filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach, opowiadające o relacjach międzyludzkich, odpowiedzialności, współczesnym świecie i wyzwaniach, z którymi mierzymy się na co dzień.
Nie tylko seanse kinowe!
"Kino bez barier. Przegląd w drodze" to jednak znacznie więcej niż seanse filmowe. Po projekcjach odbędą się spotkania z twórcami i twórczyniami, ekspertkami i ekspertami, którzy opowiedzą o kulisach powstawania filmów, rozwiną poruszane w nich tematy i zaproszą publiczność do rozmowy. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń, pokazując, że kino może być początkiem ważnej społecznej dyskusji.
Z myślą o najmłodszych uczestnikach i uczestniczkach przygotowano również bezpłatne warsztaty towarzyszące filmowi "Arco
". Zajęcia "Czy ślimaki odwiedzają swoich sąsiadów?", prowadzone przez Marię Blankę Grzybowską, zaproszą dzieci do spojrzenia na świat z perspektywy zwierząt, rozmowy o różnorodności i wspólnego tworzenia bohaterów niezwykłej podróży. Udział w nich będzie można wziąć w Jarocinie. Z kolei podczas warsztatów "Gdzie wędruje deszcz?", prowadzonych przez Marcelinę Haremzę, uczestnicy i uczestniczki poprzez eksperymenty i zabawę poznają obieg wody w przyrodzie, zjawiska suszy i powodzi oraz dowiedzą się, jak dbać o lokalne środowisko i zatrzymywać wodę w krajobrazie. Na warsztaty organizatorzy zapraszają do Konina, Wągrowca i Czarnkowa. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla osób posiadających bilet na pokaz filmu "Arco". Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie ckzamek.pl
.
Równolegle z wydarzeniami dla publiczności odbędą się warsztaty skierowane do osób pracujących w instytucjach kultury. Ich celem będzie rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania i organizowania wydarzeń dostępnych oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi ośrodkami.
Wspólna przestrzeń
"Kino bez barier. Przegląd w drodze" pokazuje, że dostępność nie jest dodatkiem do programu, lecz jego integralną częścią. Dzięki współpracy Centrum Kultury ZAMEK z lokalnymi kinami i instytucjami kultury przegląd tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich – miejsce wspólnego oglądania filmów, rozmowy i budowania lokalnych społeczności poprzez kulturę.
"Kino bez barier. Przegląd w drodze 2026"
21‒23.08 | Kino Oskard w Koninie
4‒6.09 | Kino MKD w Wągrowcu
11‒13.09 | Kino Echo w Jarocinie
18‒20.09 | Kino Światowid w Czarnkowie
Bilety na pokazy dostępne są w kasach biletowych i na stronach internetowych poszczególnych partnerów lokalnych. Lider projektu:
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu Partnerzy lokalni:
Kino Oskard w Koninie, Kino MKD w Wągrowcu, Kino Echo w Jarocinie, Kino Światowid w Czarnkowie Patronat medialny
: Radio Poznań, TVP3 Poznań
Więcej informacji: https://ckzamek.pl/artykuly/14843-kino-bez-barier-przeglad-w-drodze/