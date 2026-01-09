"Klangor" powrócił. Dwa pierwsze odcinki 2. sezonu dostępne od dziś w CANAL+

W serwisie streamingowym CANAL+ udostępniono dziś dwa pierwsze odcinki wyczekiwanego drugiego sezonu serialu "Klangor". Produkcja powraca po sukcesie pierwszej odsłony, która spotkała się z uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków, oraz została nominowana do Orłów i nagród Filmwebu w kategorii najlepszy serial fabularny. W recenzjach porównywano "Klangor" do skandynawskich kryminałów pod kątem wysokiego poziomu realizacyjnego, dopracowanego scenariusza i wyrazistych kreacji aktorskich.
Kliknij TUTAJ i przejdź do CANAL+ by poznać pełną ofertę serwisu. Dostęp do pakietu z serialami i filmami już od 29 zł/mies. przez cały rok w CANAL+.
fot. Jarosław Sosiński
"Klangor" – sezon 2.
Nowy sezon rozpoczyna się od poznania Heli (Małgorzata Gorol
), pracującej w Berlinie masażystki, która otrzymuje wiadomość sugerującą, że jej córka chce po latach odnowić kontakt. Powrót do Świnoujścia kończy się jednak odrzuceniem. Równolegle w miejscowym więzieniu dochodzi do zdarzeń, które zaczynają chwiać sprawnie działającą machiną narkotykowego przemytu. Od tego momentu losy bohaterów zaczynają się splatać, a sytuacja stopniowo się komplikuje.
W drugim sezonie bohaterowie ponownie zostają wciągnięci w spiralę przemocy i zła, której początek tkwi w pozornie zwyczajnych zdarzeniach. Codzienne problemy, nierozwiązane konflikty i decyzje podejmowane pod wpływem emocji uruchamiają łańcuch wydarzeń, który stopniowo narasta i wymyka się spod kontroli.
fot. Jarosław Sosiński
Do znanych widzom ról powracają Magdalena Czerwińska
jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski
jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik
jako Rafał Wejman. Główną bohaterkę nowego sezonu, Helę Zdun, gra Małgorzata Gorol
– w jednej z najbardziej wymagających i niejednoznacznych ról w swojej karierze.
W nowej odsłonie pojawiają się również kolejni bohaterowie. W postać Wiki wciela się Mary Pawłowska
, Piotr Trojan
gra jej partnera Kubę Bojkę, Jacek Beler
występuje jako więzień Olek Trzciński, a Weronika Książkiewicz
jako Jagoda – obecna żona Artura Zawiszy.
Za drugi sezon odpowiadają twórcy pierwszej odsłony: reżyser Łukasz Kośmicki
oraz scenarzyści Kacper Wysocki
i Kirk Kjeldsen
. Autorem zdjęć jest duet operatorski Witold Płóciennik
i Piotr Niemyjski
. Producentkami są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman z ramienia CANAL+ oraz Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV. Dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu KLANGOR są już dostępne w serwisie CANAL+. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień.
Informacja sponsorowana