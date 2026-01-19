"Klangor" sezon 2: Recenzja nowych odcinków

"Klangor" powrócił z nowym sezonem – pierwsze odcinki można już oglądać na platformie CANAL+. Nowa odsłona serialu opowiada historię Heleny Zdun, która po latach wraca do Świnoujścia, gdzie osobisty dramat splata się z brutalną intrygą. Sezon liczy osiem odcinków i – choć fabularnie stanowi zamkniętą historię – pozostaje wierny mrocznemu, dusznemu klimatowi znanemu z pierwszej serii.
recenzja 2. sezonu serialu "Klangor" | CANAL+Zło w nas
autorka: Bogna Goślińska
W recenzji przeczytacie, czym sezon 2. różni się od pierwszego i na co się w nim przygotować: "Klangor" rozgrywa się z dala od wielkomiejskiej wrzawy – w zamkniętej społeczności każdy się zna, ale liczą się przede wszystkim więzy krwi. A lojalność wobec rodziny każe usprawiedliwiać nawet najgorsze czyny. To właśnie z podobną ścianą milczenia co rusz zderza się protagonistka w poszukiwaniu córki. Twórcom udało się stworzyć na ekranie zimny i okrutny świat – pełen przemocy i pozbawiony perspektyw, w którym jedyną drogą ucieczki wydaje się wyjazd za granicę.
Jak w tej historii sprawdza się Świnoujście, jako miejsce mrocznych zdarzeń? Świnoujście jest dla tej historii idealnym krajobrazem. Nie ma w Polsce bardziej chandlerowskiej lokacji – to jest miejsca, które w podobnym stopniu pozwala poczuć nostalgię i wyobcowanie (tu wzmaganą dodatkowo niepokojącą i sentymentalną muzyką Mikołaja Trzaski). Przygraniczne miasto przecięte na pół ujściem rzeki to przestrzeń liminalna: miejsce między lepszym a gorszym życiem, między wodą a lądem.
Autorka stawia tu też kluczowe pytania i udziela na nie odpowiedzi: Sukces pierwszego sezonu był wynikiem idealnego zgrania wszystkich filmowych elementów: mrocznego scenariusza, świetnego castingu, wyrazistych lokacji i muzyki najwyższej próby. Czy po pięciu latach ten sam zestaw wystarczy na kolejny hit? Cała recenzja serialu "Klangor" sezon 2. dostępna jest na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ.
