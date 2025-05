Serial z Izabelą Kuną powróci w 2. sezonie. Ruszyły zdjęcia

"Klara": co wiemy o 2. sezonie?

W obsadzie pojawią się również nowe nazwiska. Scenariusz drugiego sezonu został luźno oparty na podstawie książek Izabeli Kuny – "Klara" oraz "Klara jedzie na pogrzeb".– mówi Dorota Eberhardt, dyrektor programowa streamingu w TVN Warner Bros. Discovery. Klara ", która zadebiutowała w 2024 r. jako ostatnia produkcja Player Original, okazała się kolejnym hitem działu fabularnego TVN WBD. Tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków – zdobył nagrodę na międzynarodowym festiwalu World Media Festival w kategorii serial komediowy oraz statuetkę TopSeriali.Zdjęcia do drugiej serii " Klary " potrwają do końca czerwca. Premiera na platformie Max planowana jest na przyszły rok. Klara " to serial autorstwa Marka Modzelewskiego rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyseruje Łukasz Jaworski , a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop . Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Marcelina Początek-Kunikowska , kostiumowego – Pola Gomółka , a charakteryzację prowadzi Kinga Krulikowska . Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski , a reżyserką obsady – Magdalena Szwarcbart . Producentkami są Izabela Kuna (producent kreatywny) oraz Karolina Izert (TVN WBD).