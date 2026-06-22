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"Klara i słońce": Jenna Ortega jako AI-przyjaciółka (zwiastun)

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Klara+i+s%C5%82o%C5%84ce%22%3A+Jenna+Ortega+jako+AI-przyjaci%C3%B3%C5%82ka+%28zwiastun%29-167211
&quot;Klara i słońce&quot;: Jenna Ortega jako AI-przyjaciółka (zwiastun)
źródło: Materiały prasowe
W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun filmu "Klara i słońce". To ekranizacja powieści autorstwa nagrodzonego literacką Nagrodą Nobla Kazuo Ishiguro. Za kamerą stanął Taika Waititi ("Jojo Rabbit", "Thor: Ragnarok"), a w roli głównej wystąpił Jenna Ortega.

O czym opowie "Klara i słońce"?




Tytułowa bohaterka to Sztuczna Przyjaciółka, wprawdzie nie najnowszej generacji, ale posiadająca niezwykłe zdolności poznawcze, pamięć i – co najważniejsze – empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, czekając na klienta, który ją stąd zabierze. Kiedy wreszcie los się do niej uśmiecha, jest gotowa jak najlepiej służyć nastolatce, dla której zostaje zakupiona. Josie ma napiętą relacje z matką – obie doświadczyły wielkiej straty. Niewinność i wierność Klary pomoże jednak uleczyć ich rodzinę.    
     
Pierwszą wersję scenariusza napisał dwukrotny laureat nagród scenarzystów (za "Mad Men" i "Mrs. America") Dahvi Waller. Autor literackiego pierwowzoru Kazuo Ishiguro ma być producentem wykonawczym.

W obsadzie znaleźli się również Mia Tharia, Amy Adams, Steve Buscemi i Natasha Lyonne.

Film wciąż nie ma oficjalnej daty premiery.

"Klara i słońce" – zobacz zwiastun


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