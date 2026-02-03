Newsy Seriale Elisabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara to... "Kobiety niedoskonałe"? [TEASER]
Apple TV prezentuje ramówkę na zbliżające się miesiące. Z tej okazji platforma zaprezentowała m.in. pierwszy teaser "Kobiet niedoskonałych" – nowego kryminału, który zapewne przypadnie do gustu fanom "Gotowych na wszystko".

"Gotowe na wszystko"? Nie, to "Kobiety niedoskonałe"


Pierwszy odcinek "Imperfect Women" trafi na Apple TV 18 marca. Kolejne będą emitowane w środy do 29 kwietnia. W rolach głównych zobaczymy Kerry Washington, Elisabeth Moss i Kate Marę. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy teaser: 



Literacki oryginał autorstwa Araminty Hall ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. W oficjalnym opisie możemy przeczytać: 

Nancy Hennessy – piękna, zamożna, uwielbiana przez wszystkich, którzy ją znali  według wielu prowadziła niemal idealne życie. Kiedy jednak zostaje zamordowana, śledztwo w sprawie jej śmierci utyka w martwym punkcie. Przyjaciółki Nancy, Eleanor i Mary, są zrozpaczone. Wszystko zmienia się, gdy na jaw wychodzi wiele mrocznych szczegółów o życiu Nancy. Tajemnic, które dobitnie pokazują im, że słabo znały nie tylko ją, ale i same siebie. Okazuje się bowiem, że tylko rozwikłanie węzła, który stworzyły relacje Nancy z jej najbliższymi osobami, może dać odpowiedź na nurtujące wszystkich bohaterów powieści pytanie: Kto zabił Nancy?



W pozostałych rolach Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz i Wilson Bethel.

