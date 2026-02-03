Elisabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara to... "Kobiety niedoskonałe"? [TEASER]

Apple TV prezentuje ramówkę na zbliżające się miesiące. Z tej okazji platforma zaprezentowała m.in. pierwszy teaser "Kobiet niedoskonałych" – nowego kryminału, który zapewne przypadnie do gustu fanom "Gotowych na wszystko". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Gotowe na wszystko"? Nie, to "Kobiety niedoskonałe"
Pierwszy odcinek "Imperfect Women
" trafi na Apple TV 18 marca. Kolejne będą emitowane w środy do 29 kwietnia. W rolach głównych zobaczymy Kerry Washington
, Elisabeth Moss
i Kate Marę
. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy teaser:
Literacki oryginał autorstwa Araminty Hall
ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. W oficjalnym opisie możemy przeczytać: Nancy Hennessy – piękna, zamożna, uwielbiana przez wszystkich, którzy ją znali
– według wielu prowadziła niemal idealne życie. Kiedy jednak zostaje zamordowana, śledztwo w sprawie jej śmierci utyka w martwym punkcie. Przyjaciółki Nancy, Eleanor i Mary, są zrozpaczone. Wszystko zmienia się, gdy na jaw wychodzi wiele mrocznych szczegółów o życiu Nancy. Tajemnic, które dobitnie pokazują im, że słabo znały nie tylko ją, ale i same siebie. Okazuje się bowiem, że tylko rozwikłanie węzła, który stworzyły relacje Nancy z jej najbliższymi osobami, może dać odpowiedź na nurtujące wszystkich bohaterów powieści pytanie: Kto zabił Nancy?
W pozostałych rolach Joel Kinnaman
, Corey Stoll
, Leslie Odom Jr
., Audrey Zahn
, Jill Wagner
, Rome Flynn
, Sheryl Lee Ralph
, Violette Linnz
, Indiana Elle
, Jackson Kelly, Keith Carradine
, Ana Ortiz
i Wilson Bethel
.