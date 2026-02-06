Chris Hemsworth zamiast Tatuma w nadchodzącym filmie kryminalnym

Deadline informuje, że Chris Hemsworth dołączył do obsady zapowiedzianego filmu kryminalnego "Kockroach". Aktor zagra u boku Tarona Egertona i Zazie Beetz, która związana jest z projektem już od zeszłego roku.
Co wiemy o "Kockroach"?
Hemsworth Getty Images © Travis P Ball
przejął rolę po Channingu Tatumie
, który musiał wycofać się z projektu z powodu konfliktów w grafiku. Zdjęcia do filmu planowane są na kwiecień, a producent Andrew Lazar
opisuje "Kockroach
" jako kino w duchu "Chłopców z ferajny
" i "Człowieka z blizną
".
Fabuła opowiada historię tajemniczego nieznajomego, który wkracza do nowojorskiego półświatka i stopniowo buduje pozycję bossa przestępczego w mieście, gdzie władza jest wszystkim.
Film jest adaptacją powieści Williama Lashnera. Reżyseruje Matt Ross
("Captain Fantastic
"), który wprowadzał też poprawki do scenariusza Jonathana Amesa
("Nigdy cię tu nie było
"). Za międzynarodową sprzedaż praw odpowiada Black Bear, które będzie kontynuować ofertę projektu podczas zbliżającego się European Film Market.
Twórcy chwalą się członkami ekipy - scenografię przygotuje Colin Gibson
, laureat Oscara za "Mad Max: Na drodze gniewu
", za zdjęcia odpowiada nagrodzony Emmy Adam Arkapaw
("Makbet
"), a nad efektami wizualnymi czuwa Jonathan Dearing ("Niewidzialny człowiek
").
W najbliższym czasie Hemsworth
pojawi się także w thrillerze "Crime 101
" dla Amazon MGM oraz "Avengers: Doomsday
".
"Captain Fantastic" - zwiastun