"Kod zła 2" zaczyna powoli nabierać kształtów. Jak donosi portal Deadline, negocjacje w sprawie zagrania jednej z głównych ról rozpoczął Sterling K. Brown.
Hit 2024 roku powróci "Kod zła 2"
to kontynuacja hitu z 2024 roku pod tytułem "Kod zła
". Jego gwiazdami byli Maika Monroe
i Nicolas Cage
. O ile ten drugi powróci w roli Longlegsa, o tyle agentka Lee Harker ma zostać zastąpiona nową postacią. I to w nią właśnie wcieli się Sterling K. Brown
. Brown
to amerykański aktor, któremu wielką popularność przyniósł serial "Tacy jesteśmy
" (rola w nim przyniosła mu Emmy i Złoty Glob). Ma również na swoim koncie nominację do Oscara za film "Amerykańska fikcja
". W tym roku mogliśmy go oglądać m.in. w serialu "Paradise
" oraz filmie "Wola boska
". Kogo zagra w "Kodzie zła 2", tego nie ujawniono.
Getty Images © Alberto Rodriguez
Pierwszy "Kod zła
" miał swoją premierę w 2024 roku. Była to historia agentki FBI, która zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecnego podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.
Za kamerą stanął Osgood Perkins
, który wyreżyseruje również część drugą.
Projekt powstaje dla studia Paramount, które przejęło prawa do filmu od studia Neon. Obraz ma już wyznaczoną datę premiery. W USA ma trafić do kin 14 stycznia 2028 roku.
Zwiastun filmu "Kod zła"