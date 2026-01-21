"Kolory zła: Czerń": Tak zapowiada się sequel mrocznego thrillera

Wśród zapowiedzi platformy Netflix na 2026 rok znalazł się między innymi thriller "Kolory zła: Czerń", kontynuacja filmu "Kolory zła: Czerwień" z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Netflix właśnie opublikował nowe zdjęcia zapowiadające sequel.
"Kolory zła: Czerń": Zdjęcia z drugiej części hitu Netfliksa "Kolory zła: Czerń" to kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak.
Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.
Fot. M. Makowski
Scenarzystą i reżyserem filmu jest Adrian Panek
. W obsadzie znaleźli się Jakub Gierszał
, Marianna Zydek
, Andrzej Chyra
, Robert Gonera
, Beata Ścibakówna
, Piotr Żurawski
, Julian Świeżewski
i Adam Bobik
.
"Kolory zła: Czerwień" – zwiastun
O czym opowiadał film "Kolory zła: Czerwień"?
Gdy morze wyrzuca ciało młodej dziewczyny na brzeg trójmiejskiej plaży, ambitny prokurator odkrywa, że okoliczności przypominają zbrodnię sprzed piętnastu lat. Kiedy jego przełożony zabrania ponownego otwarcia zamkniętej sprawy, mężczyzna nawiązuje współpracę z matką ofiary - sędzi zmagającej się z odbudowaniem swojego życia po utracie córki. Duet, zjednoczony determinacją w dążeniu do odkrycia prawdy, rozpoczyna niebezpieczne śledztwo, które prowadzi do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka. W rolach głównych Maja Ostaszewska
i Jakub Gierszał
, którzy tworzą nietypową parę śledczych w tym mrocznym thrillerze opartym na powieści kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak
.