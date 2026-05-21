Leopold Bilski powraca. Netflix pokazał zwiastun filmu "Kolory zła: Czerń"

10 czerwca na platformie Netflix premierę będą miały "Kolory zła: Czerń". To kontynuacja bijącego rekordy popularności dreszczowca "Kolory zła: Czerwień" z 2024 roku. W sieci zadebiutował właśnie zwiastun nowego filmu.   

"Kolory zła: Czerń" to ekranizacja powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak pod tym samym tytułem. Wydawca opisuje fabułę książki w następujący sposób: prokurator Leopold Bilski po sprawie Skalpela zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach. Nie najlepiej znosi tę degradację. Tymczasem Ania Górska błyskotliwie zdaje egzaminy i rozpoczyna pracę jako asesor prokuratorski. Pierwszą poważną sprawą, którą musi się zająć, jest zaginięcie trzynastoletniej dziewczynki. Jeden z tropów prowadzi do Kartuz, gdzie… znika kolejne dziecko. Czy można zacząć od nowa? Jakie upiory kryją się w przeszłości I przede wszystkim: kim jest Potwór z Kartuz? Okazuje się, że malownicze kaszubskie miasteczko skrywa niejedną wstrząsającą tajemnicę.



W Bilskiego ponownie wciela się Jakub Gierszał. Na ekranie partnerują mu m.in. Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna oraz Piotr Żurawski. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Adrian Panek

