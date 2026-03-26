Hathaway, McGregor i... dinozaur. Zwiastun filmu science fiction "Koniec ulicy Dębowej"

W sieci pojawił się zwiastun filmu "Koniec ulicy Dębowej", w którym główne role zagrali Anne Hathaway i Ewan McGregor. Produkcja trafi do kin 14 sierpnia.
Co zapowiada zwiastun filmu?
Fabuła skupia się na rodzinie Plattów, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy tajemnicze kosmiczne zjawisko przenosi ich ulicę z typowego amerykańskiego przedmieścia w nieznane miejsce. W obliczu zagrożenia bohaterowie będą musieli trzymać się razem, by przetrwać w całkowicie odmienionym świecie. Obsadę uzupełniają m.in. Maisy Stella
i Christian Convery
, a - jak sugeruje pierwszy zwiastun - rolę w filmie odegra także… dinozaur.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada David Robert Mitchell
, twórca "Coś za mną chodzi
". Wśród producentów znalazł się m.in. J.J. Abrams
. Za muzykę odpowiada Michael Giacchino
.
Film ma za sobą długi i burzliwy proces produkcji - jego premiera była kilkukrotnie przekładana (pierwotnie planowano ją na maj 2025 roku), a projekt funkcjonował wcześniej pod tytułem "Flowervale Street
".
"Koniec ulicy Dębowej" - zwiastun