Hathaway, McGregor i... dinozaur. Zwiastun filmu science fiction "Koniec ulicy Dębowej"

Variety
W sieci pojawił się zwiastun filmu "Koniec ulicy Dębowej", w którym główne role zagrali Anne Hathaway i Ewan McGregor.  Produkcja trafi do kin 14 sierpnia.

Fabuła skupia się na rodzinie Plattów, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy tajemnicze kosmiczne zjawisko przenosi ich ulicę z typowego amerykańskiego przedmieścia w nieznane miejsce. W obliczu zagrożenia bohaterowie będą musieli trzymać się razem, by przetrwać w całkowicie odmienionym świecie. Obsadę uzupełniają m.in. Maisy Stella i Christian Convery, a - jak sugeruje pierwszy zwiastun - rolę w filmie odegra także… dinozaur.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada David Robert Mitchell, twórca "Coś za mną chodzi". Wśród producentów znalazł się m.in. J.J. Abrams. Za muzykę odpowiada Michael Giacchino.

Film ma za sobą długi i burzliwy proces produkcji - jego premiera była kilkukrotnie przekładana (pierwotnie planowano ją na maj 2025 roku), a projekt funkcjonował wcześniej pod tytułem "Flowervale Street".

