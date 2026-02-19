Filmweb poleca: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Już jutro na ekrany kin w całej Polsce trafi film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Wcielająca się w główną rolę Rose Byrne za swoją widowiskową pracę otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie oraz Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Film napędzany jej magnetyczną kreacją spodobał się w naszej redakcji na tyle, że postanowiliśmy przyznać mu znak jakości "Filmweb poleca". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" to rozpieszczająca formalnie duszna opowieść o macierzyństwie, powolnej utracie kontroli, rozczarowaniu rzeczywistością i mechanizmach kompensacyjnych mających teoretycznie przynieść ulgę, w praktyce jednak tylko opóźniających zapłon tykającej bomby
– pisała o filmie Mary Bronstein
krytyczka Agnieszka Pilacińska. Film Bronstein wpisuje się w nurt dekonstruowania mitu macierzyństwa, zrywa z postrzeganiem go wyłącznie w kategoriach wyczekiwanego spełnienia. Choroba układu pokarmowego latorośli nie jest tutaj przecież przypadkowa. Jedzenie, zgodnie z piramidą Maslowa, stanowi podstawową potrzebę fizjologiczną, bez której niemożliwe jest zaspokojenie kolejnych. Pierwszym zadaniem rodzicielki jest zaś wykarmienie potomstwa. W końcu co to za matka, która nie potrafi nakarmić własnego dziecka?
.
"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" – o filmie
W "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Linda próbuje poradzić sobie z tajemniczą chorobą dziecka, nieobecnym mężem, zaginioną osobą i coraz bardziej wrogimi relacjami ze swoim terapeutą. Na ekranie w głównych rolach występują Rose Byrne
, Conan O'Brian
i A$AP Rocky
.
"Kopnęłabym cię, gdybym mogła – zwiastun