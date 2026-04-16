Newsy Filmy "Kosmiczne jaja 2". Ujawniono oficjalny tytuł. Nie brzmi on "Spaceballs 2: The Search for More Money"
W środę w Las Vegas na CinemaConie odbyła się prezentacja poświęcona kontynuacji kultowej komedii "Kosmiczne jaja". W jej trakcie pokazano klip z Melem Brooksem, autorem oryginału, który ujawnił tytuł sequela.

Jak ogłosił Mel Brooks, oficjalny tytuł filmu nie brzmi "Spaceballs 2: The Search for More Money", ponieważ znalazł już pieniądze. Zamiast tego będzie brzmiał "Spaceballs: The New One".


Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. W Las Vegas co prawda pokazano materiał wideo z wybranymi fragmentami filmu. Jak jednak informował na początku lektor z offu: sceny te zostały wyrwane z kontekstu i w takiej formie nie mają większego sensu.

Mel Brooks wspiera "Spaceballs: The New One", ale nie jest ich reżyserem. Za kamerą zasiadł Josh Greenbaum. Scenariusz przygotowali Josh Gad, Benji Samit i Dan Hernandez

W obsadzie znaleźli się starzy znajomi: Rick Moranis, George Wyner, Daphne Zuniga, Bill Pullman i sam Brooks. Jest też cała masa nowych twarzy: Lewis Pullman, Josh Gad, Keke Palmer i Anthony Carrigan. Kogo grają, tego nie wiadomo... z wyjątkiem Lewisa Pullmana, który gra syna bohatera, w którego wciela się w filmie jego ojciec.

