"Kosmiczne jaja 2". Ujawniono oficjalny tytuł. Nie brzmi on "Spaceballs 2: The Search for More Money"

W środę w Las Vegas na CinemaConie odbyła się prezentacja poświęcona kontynuacji kultowej komedii "Kosmiczne jaja". W jej trakcie pokazano klip z Melem Brooksem, autorem oryginału, który ujawnił tytuł sequela.
Co wiemy o nowych "Kosmicznych jajach"?
Jak ogłosił Mel Brooks
, oficjalny tytuł filmu nie brzmi "Spaceballs 2: The Search for More Money", ponieważ znalazł już pieniądze. Zamiast tego będzie brzmiał "Spaceballs: The New One"
.
Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. W Las Vegas co prawda pokazano materiał wideo z wybranymi fragmentami filmu. Jak jednak informował na początku lektor z offu: sceny te zostały wyrwane z kontekstu i w takiej formie nie mają większego sensu. Mel Brooks
wspiera "Spaceballs: The New One"
, ale nie jest ich reżyserem. Za kamerą zasiadł Josh Greenbaum
. Scenariusz przygotowali Josh Gad
, Benji Samit
i Dan Hernandez
.
W obsadzie znaleźli się starzy znajomi: Rick Moranis
, George Wyner
, Daphne Zuniga
, Bill Pullman
i sam Brooks
. Jest też cała masa nowych twarzy: Lewis Pullman
, Josh Gad
, Keke Palmer
i Anthony Carrigan
. Kogo grają, tego nie wiadomo... z wyjątkiem Lewisa Pullmana
, który gra syna bohatera, w którego wciela się w filmie jego ojciec.
Mel Brooks o nowych "Kosmicznych jajach"