Newsy Filmy "Kot Prot" psoci w animacji Warner Bros. Zobaczcie zwiastun
Filmy

"Kot Prot" psoci w animacji Warner Bros. Zobaczcie zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Kot+Prot%22+psoci+w+animacji+Warner+Bros.+Zobaczcie+zwiastun-168539
&quot;Kot Prot&quot; psoci w animacji Warner Bros. Zobaczcie zwiastun
Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun "Kota Prota", animacji Warner Bros. Film przenosi na duży ekran jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci stworzonych przez Dr. Seussa, ale tym razem dostajemy zupełnie nową historię. W roli tytułowego Kota, który jak zwykle ma słabość do psot i chaosu, usłyszymy Billa Hadera.

"Kot Prot" trafi do kin. Oto zapowiedź




Tym razem Kot dostaje zadanie od I.I.I.I. (Institute for the Institution of Imagination and Inspiration) – ma pomóc rodzeństwu, Gabby i Sebastianowi, które nie może odnaleźć się po przeprowadzce do nowego miasta. Problem w tym, że bohater ma tendencję do posuwania się o krok za daleko, więc misja szybko może wymknąć się spod kontroli. Stawką jest nie tylko powodzenie zadania, ale także jego magiczny kapelusz, który Kot może stracić, jeśli po raz kolejny przesadzi.

Za reżyserię odpowiadają Erica Rivinoja i Alessandro Carloni, którzy napisali również scenariusz na podstawie historii Caroline Williams.

W Polsce "Kot Prot" zadebiutuje w kinach 6 listopada 2026 roku.

Kot Prot  (2026)

 Kot Prot

Kot Prot na wszystko odpowie w lot  (2010)

 Kot Prot na wszystko odpowie w lot

Najnowsze Newsy

Filmy

"Szybcy i wściekli": AI wskrzesi Paula Walkera?

13 komentarzy
Filmy

Elon Musk dostał szału. Obelgi, teorie spiskowe, obraźliwe grafiki

15 komentarzy

51. FPFF: Dziś rusza sprzedaż biletów

Czy oczarowała nas "Totalna magia 2"? Mamy recenzję

Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Terror totalitarny a terror korporacyjny

25 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: AIDS, demony, ostatnia wiewiórka na Ziemi

1 komentarz
Seriale

Czy AI zrewolucjonizuje dubbing? Prime Video z nowym rozwiązaniem

29 komentarzy