"Kot Prot" psoci w animacji Warner Bros. Zobaczcie zwiastun

Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun "Kota Prota", animacji Warner Bros. Film przenosi na duży ekran jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci stworzonych przez Dr. Seussa, ale tym razem dostajemy zupełnie nową historię. W roli tytułowego Kota, który jak zwykle ma słabość do psot i chaosu, usłyszymy Billa Hadera.
"Kot Prot" trafi do kin. Oto zapowiedź
Tym razem Kot dostaje zadanie od I.I.I.I. (Institute for the Institution of Imagination and Inspiration) – ma pomóc rodzeństwu, Gabby i Sebastianowi, które nie może odnaleźć się po przeprowadzce do nowego miasta. Problem w tym, że bohater ma tendencję do posuwania się o krok za daleko, więc misja szybko może wymknąć się spod kontroli. Stawką jest nie tylko powodzenie zadania, ale także jego magiczny kapelusz, który Kot może stracić, jeśli po raz kolejny przesadzi.
Za reżyserię odpowiadają Erica Rivinoja
i Alessandro Carloni
, którzy napisali również scenariusz na podstawie historii Caroline Williams
.
W Polsce "Kot Prot
" zadebiutuje w kinach 6 listopada 2026 roku.