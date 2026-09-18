"Król Smutek". Nowa powieść Joego Hilla

Książka nominowana do Goodreads Choice Award 2025 w kategorii Fantasy, która znalazła się na liście 100 najbardziej godnych uwagi książek wydanych w 2025 roku wg redaktorów "The New York Times Book Review".Ta historia zaczyna się w małej uczelni w Maine, rodzinnym stanie Hilla, gdzie student Arthur Oakes zostaje zamieszany w spisek i kradzież książek z biblioteki. Rozpaczliwie pragnąc wyplątać się z tej intrygi, Arthur zwraca się z prośbą o pomoc do swoich przyjaciół — a oni odwołują się do magii. Wykorzystują dziennik słynnego okultysty Enocha Crane’a, by z otchłani niemożliwego przywołać potwora, który spełni ich życzenia i wybawi z opresji zrozpaczonego kolegę. Ale wsparcie ze strony sił zła ma swoją cenę. Od teraz, każdego roku, przez kolejne czterdzieści lat, przyjaciele będą musieli wybierać nową ofiarę dla smoka… albo sami zostaną pożarci.Stworzone z epickim rozmachem dzieło, porównywane do kultowego To Stephena Kinga. Joe Hill udowadnia, że talent do grozy może być dziedziczny. Ale mrok, który tworzy, ma zupełnie nowe oblicze.Media o książce:Obłędnie dobra!"The New York Times"Niesamowicie wciągająca."The Observer"Pełna genialnych pomysłów!"The Daily Mail"Joe Hill wspaniale oddaje grozę, która czai się tuż za progiem.Alan MooreOryginalna i trzymająca w napięciu.George R.R. MartinNajbardziej wyjątkowe i najambitniejsze jak dotąd dzieło Hilla.Linwood BarclayGenialna faustowska bajka.Ruth WarePrzesycona grozą i nadzieją.Robin HobbPrzeraża i chwyta za serce.Michael Koryta