"Królestwo planety małp" ma najlepsze efekty specjalne. Wręczono nagrody VES

"Diuna: część druga", "Dziki robot" obsypane nagrodami

23. Nagrody VES – najważniejsze kategorie

Zwiastun filmu "Królestwo planety małp"

. Jednak było to słodko-gorzkie zwycięstwo dla twórców tego widowiska. Była to bowiem, jaką zdobyło w ciągu całej gali.Dużo lepiej poradził sobie oscarowy rywal " Królestwa planety małp " –. Film może i przegrał w najważniejszej kategorii, zdobył jednak w sumie ażWśród animacji absolutnym liderem okazał się. Ten film również zgarnąłZupełnie inaczej wyglądała sytuacja wśród seriali. Tu doszło do podziału nagród. Szōgun " odc. Anjin Pingwin " odc. BlissPełną listę nagród znajdziecie TUTAJ