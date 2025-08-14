Newsy "Kraina Snów": Maciej Musiał w animowanej superprodukcji od twórców hitów Netfliksa
"Kraina Snów": Maciej Musiał w animowanej superprodukcji od twórców hitów Netfliksa

Informacja nadesłana
&quot;Kraina Snów&quot;: Maciej Musiał w animowanej superprodukcji od twórców hitów Netfliksa
Maciej Musiał w głównej roli w pierwszej polskiej pełnometrażowej animacji 3D tworzonej z rozmachem godnym największych hollywoodzkich tytułów? To nie sen – to "Kraina Snów". Za projektem stoi Daniel Markowicz, jeden z najbardziej skutecznych polskich producentów, którego filmy – takie jak "Soulcatcher" i "Plan lekcji" – podbiły globalne rankingi Netfliksa.

Maciej Musiał – w roli Jacka


"Kraina Snów" to opowieść o dziecięcej wyobraźni, lękach i dojrzewaniu, osadzona w spektakularnym świecie snów. Film od początku rozwijany jest z myślą o międzynarodowej dystrybucji. Za produkcję odpowiadają m.in. Lightcraft, Grizzly Movie Investments, Multikino Media oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kontynuacją filmu jest serial animowany, który będzie przedstawiał dalsze losy bohaterów.

W "Krainie Snów" udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni – mówi Daniel Markowicz, producent i reżyser.

W głównej roli Jacka – wrażliwego chłopca o bujnej wyobraźni – wystąpi Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Znany jest z hitowych seriali i filmów, takich jak "1983" (Netflix), "Czas honoru" czy "Rodzinka.pl". Ma na koncie również międzynarodowe produkcje, w tym udział w "1899", superprodukcji twórców "Dark". Jego obecność w "Krainie Snów" to gwarancja charyzmy i emocjonalnej głębi postaci.

Pozostali członkowie obsady zostaną ujawnieni w kolejnych miesiącach – twórcy zapowiadają zarówno polskie gwiazdy, jak i udział międzynarodowych nazwisk.

zobacz zwiastun filmu "Soulcatcher"

Twórcy z Hollywood – animacja na światowym poziomie


Za produkcję odpowiada zespół złożony z wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Reżyserem i producentem filmu jest Daniel Markowicz – twórca takich tytułów jak "Soulcatcher" (29,1 mln godzin oglądania, nr 1 na świecie na Netfliksie) oraz "Plan lekcji" (30,4 mln godzin, również nr 1 globalnie).

Do współpracy zaprosił artystów pracujących wcześniej przy hollywoodzkich hitach:Peter Bielicki – art director Disneya ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"),Maks Naporowski – współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter", "Matrix Rewolucje"),Catherine Chooljian – animacja ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"),Dariush Derakhshani – efekty wizualne ("Gra o Tron", "Apocalypto"),Mikołaj Stroiński – muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"),Bartosz Wierzbięta – dialogi ("Shrek", "Madagaskar").


