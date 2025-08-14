"Kraina Snów": Maciej Musiał w animowanej superprodukcji od twórców hitów Netfliksa

Maciej Musiał w głównej roli w pierwszej polskiej pełnometrażowej animacji 3D tworzonej z rozmachem godnym największych hollywoodzkich tytułów? To nie sen – to "Kraina Snów". Za projektem stoi Daniel Markowicz, jeden z najbardziej skutecznych polskich producentów, którego filmy – takie jak "Soulcatcher" i "Plan lekcji" – podbiły globalne rankingi Netfliksa.
Maciej Musiał – w roli Jacka
"Kraina Snów
" to opowieść o dziecięcej wyobraźni, lękach i dojrzewaniu, osadzona w spektakularnym świecie snów. Film od początku rozwijany jest z myślą o międzynarodowej dystrybucji. Za produkcję odpowiadają m.in. Lightcraft, Grizzly Movie Investments, Multikino Media oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kontynuacją filmu jest serial animowany, który będzie przedstawiał dalsze losy bohaterów. W "Krainie Snów" udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni
– mówi Daniel Markowicz
, producent i reżyser.
W głównej roli Jacka – wrażliwego chłopca o bujnej wyobraźni – wystąpi Maciej Musiał
, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Znany jest z hitowych seriali i filmów, takich jak "1983
" (Netflix), "Czas honoru
" czy "Rodzinka.pl
". Ma na koncie również międzynarodowe produkcje, w tym udział w "1899
", superprodukcji twórców "Dark
". Jego obecność w "Krainie Snów
" to gwarancja charyzmy i emocjonalnej głębi postaci.
Pozostali członkowie obsady zostaną ujawnieni w kolejnych miesiącach – twórcy zapowiadają zarówno polskie gwiazdy, jak i udział międzynarodowych nazwisk.
zobacz zwiastun filmu "Soulcatcher"
Twórcy z Hollywood – animacja na światowym poziomie
Za produkcję odpowiada zespół złożony z wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Reżyserem i producentem filmu jest Daniel Markowicz
– twórca takich tytułów jak "Soulcatcher
" (29,1 mln godzin oglądania, nr 1 na świecie na Netfliksie) oraz "Plan lekcji
" (30,4 mln godzin, również nr 1 globalnie).
Do współpracy zaprosił artystów pracujących wcześniej przy hollywoodzkich hitach:Peter Bielicki – art director Disneya ("Mulan
", "Pocahontas
", "Dzwonnik z Notre Dame
"),Maks Naporowski
– współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter
", "Matrix Rewolucje
"),Catherine Chooljian – animacja ("Kung Fu Panda 4
", "Kot w butach: Ostatnie życzenie
"),Dariush Derakhshani – efekty wizualne ("Gra o Tron
", "Apocalypto
"),Mikołaj Stroiński
– muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon
"),Bartosz Wierzbięta
– dialogi ("Shrek
", "Madagaskar
").