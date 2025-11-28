"Kraina Snów": Mads Mikkelsen w obsadzie polskiej animacji. Kogo zagra?

Rozszerza się obsada animacji "Kraina Snów". Poza Maciejem Musiałem i Januszem Chabiorem usłyszymy też Madsa Mikkelsena. Premiera filmu zaplanowana jest na 2026 rok.
Mads Mikkelsen w "Krainie Snów". Kto przemówi jego głosem?
W "Krainie Snów
" Mikkelsen
użyczy głosu Vagapuldze – niezwykłej, pełnej tajemnicy postaci, która reprezentuje świat wyobraźni. To nazwisko, o którym marzyliśmy. Po zapoznaniu się z projektem, historią i materiałami filmowymi, Mads Mikkelsen zdecydował się do nas dołączyć – i to w kluczowej roli. Jego obecność wnosi do filmu skalę, intensywność i międzynarodową rozpoznawalność
– skomentował Daniel Markowicz
, współreżyser i producent filmu.
"Kraina Snów
" to historia 12-letniego Jacka, który odkrywa, że potrafi przenikać do snów innych ludzi. Gdy nieświadomie budzi Vagapulgę, sny mieszkańców zaczynają nabierać zaskakujących form. Aby przywrócić równowagę, Jacek wraz z przyjaciółmi wyrusza w pełną przygód, humoru, magii i emocji podróż przez różnorodne światy snów, gdzie granica między przygodą a wyzwaniem jest cienka jak pajęcza nić.
Ostatnie role Madsa Mikkelesena
W ostatnich latach Mads Mikkelsen
wystąpił w takich filmach jak "Na rauszu
" (reż. Thomas Vinterberg
), "Jeźdźcy sprawiedliwości
" (reż. Anders Thomas Jensen
) "Ruchomy chaos
" (reż. Doug Liman
), "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a
" (reż. David Yates
), "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia
" (reż. James Mangold
), "Bękart
" (reż. Nikolaj Arcel
) czy "Ostatni wiking
" (reż. Anders Thomas Jensen
). Użyczał też głosu bohaterom gry "Hitman III
" i animacji "Mufasa: Król Lew
".
Zobacz zwiastun filmu "Kraina mroku"
Aktualnie filmografię Mikkelsena
zamyka przygodowe fantasy "Kraina mroku
" (reż. Bryan Fuller
). Aktor wcielił się w nim w tajemniczego sąsiada, którego mała Aurora (Sophie Sloan
) wynajmuje, aby zabił potwora żyjącego pod jej łóżkiem. Przypominamy zwiastun: