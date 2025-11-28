Newsy Filmy "Kraina Snów": Mads Mikkelsen w obsadzie polskiej animacji. Kogo zagra?
Rozszerza się obsada animacji "Kraina Snów". Poza Maciejem Musiałem i Januszem Chabiorem usłyszymy też Madsa Mikkelsena. Premiera filmu zaplanowana jest na 2026 rok.

Mads Mikkelsen w "Krainie Snów". Kto przemówi jego głosem?


W "Krainie Snów" Mikkelsen użyczy głosu Vagapuldze – niezwykłej, pełnej tajemnicy postaci, która reprezentuje świat wyobraźni.

To nazwisko, o którym marzyliśmy. Po zapoznaniu się z projektem, historią i materiałami filmowymi, Mads Mikkelsen zdecydował się do nas dołączyć – i to w kluczowej roli. Jego obecność wnosi do filmu skalę, intensywność i międzynarodową rozpoznawalność – skomentował Daniel Markowicz, współreżyser i producent filmu.

"Kraina Snów" to historia 12-letniego Jacka, który odkrywa, że potrafi przenikać do snów innych ludzi. Gdy nieświadomie budzi Vagapulgę, sny mieszkańców zaczynają nabierać zaskakujących form. Aby przywrócić równowagę, Jacek wraz z przyjaciółmi wyrusza w pełną przygód, humoru, magii i emocji podróż przez różnorodne światy snów, gdzie granica między przygodą a wyzwaniem jest cienka jak pajęcza nić.

Ostatnie role Madsa Mikkelesena


W ostatnich latach Mads Mikkelsen wystąpił w takich filmach jak "Na rauszu" (reż. Thomas Vinterberg), "Jeźdźcy sprawiedliwości" (reż. Anders Thomas Jensen) "Ruchomy chaos" (reż. Doug Liman), "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" (reż. David Yates), "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (reż. James Mangold), "Bękart" (reż. Nikolaj Arcel) czy "Ostatni wiking" (reż. Anders Thomas Jensen). Użyczał też głosu bohaterom gry "Hitman III" i animacji "Mufasa: Król Lew".

Zobacz zwiastun filmu "Kraina mroku"


Aktualnie filmografię Mikkelsena zamyka przygodowe fantasy "Kraina mroku" (reż. Bryan Fuller). Aktor wcielił się w nim w tajemniczego sąsiada, którego mała Aurora (Sophie Sloan) wynajmuje, aby zabił potwora żyjącego pod jej łóżkiem. Przypominamy zwiastun:


