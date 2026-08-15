Nowy złoczyńca w "Krainie lodu 3". Przerwie królewskie wesele?

Targi D23 to gratka dla fanów, którzy czekają na nowe animacje Disneya. Podczas tegorocznej edycji mieli okazję zobaczyć m.in. materiał z nadchodzącej trzeciej części "Krainy lodu".
Co wiemy o "Krainie lodu III"?
Panel poświęcony "Krainie lodu III
" poprowadziły Kristen Bell
i Idina Menzel
, czyli aktorki użyczające głosu Annie
i Elsie
. Bell
zapowiedziała, że trzecia odsłona serii będzie największą przygodą Anny
i Elsy
. Aktorki ujawniły szczegóły fabuły. Zobaczymy m.in. długo wyczekiwane królewskie wesele Anny i Kristoffa, a atmosfera miłości ma udzielić się wszystkim bohaterom – nawet bałwanowi Olafowi
. Na scenę wkroczył wówczas Josh Gad
, który w nawiązaniu do żartu z drugiej części filmu wykonał piosenkę miłosną dla Samanthy.
Getty Images © Jesse Grant
Jak to jednak bywa w baśniach, na drodze ku szczęściu bohaterów muszą stanąć nieprzewidziane przeszkody. W zaprezentowanym materiale wideo fani mogli zobaczyć, scenę sugerującą, że ślub bohaterów zostanie przerwany przez nowego złoczyńcę. W kolejnym ujęciu pokazano bohaterów idących mu na spotkanie przez skuty lodem las. Czarny charakter schodzi z ośnieżonego szczytu i wita Annę
i Elsę
słowami: "Siostry z Arrendale, w końcu się spotykamy".
Niestety jak na razie nie udostępniono materiałów, na których moglibyśmy zobaczyć nową postać.
Według pierwotnych planów "Kraina lodu III
" miała wejść do kin w tym roku, Disney zdecydował się jednak przesunąć premierę na kolejny rok. W 2025 roku Josh Gad
tak tłumaczył tę decyzję: Nikt nie chce tego pospieszać. Wszystkim zależy, aby to nie był po prostu sequel albo skok na kasę. Chcą, aby ta opowieść była godna fenomenu, który udało się stworzyć w 2013 roku.
"Kraina lodu III
" trafi na ekrany 24 listopada 2027 roku. Wiadomo, że trwają już prace nad "Krainą lodu IV", ale póki co Disney nie zdecydował się na aktualizacje dotyczące tego projektu.
Zobacz zwiastun "Krainy lodu II"
"Kraina lodu II
" trafiła na ekrany kin w 2019 roku. Film zdobył dwie nagrody Annie i walczył o Oscara w kategorii najlepsza piosenka. Przypominamy zwiastun: