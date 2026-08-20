Gotowi na "Kroniki lasu"? Zwiastun nowej animacji twórców "Koraliny"

"Kroniki lasu. Wildwood" trafią na ekrany amerykańskich kin już 23 października. Polscy widzowie będą musieli poczekać dłużej – premiera zaplanowana jest na 1 stycznia 2027 roku. Pierwszy zwiastun możecie zobaczyć poniżej:
Scenariusz powstał na podstawie książki "Uroczysko" Colina Meloya, która zapoczątkowała cykl "Kroniki Lasu". W Polsce ukazała się ona nakładem wydawnictwa Wilga. W oficjalnym opisie czytamy:
Dwunastoletnia Prudencja McKneel wiedzie dość zwyczajne życie do dnia, kiedy jej mały braciszek zostaje porwany przez kruki. Dziewczynka ze swoim szkolnym kolegą wyrusza na poszukiwanie brata do Nieprzebytego Boru – dzikiego lasu w samym środku Portland. Wyprawa, która miała być tylko misją ratunkową, nieoczekiwanie zmienia się w coś więcej.