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Gotowi na "Kroniki lasu"? Zwiastun nowej animacji twórców "Koraliny"

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Gotowi na &quot;Kroniki lasu&quot;? Zwiastun nowej animacji twórców &quot;Koraliny&quot;
źródło: materialy promocyjne
Na ekrany zmierzają "Kroniki lasu. Wildwood" – pierwsza pełnometażowa animacja wytwórni Laika Entertainment od czasu "Praziomka" z 2019 roku. Studio, które w swoim CV ma m.in. "Koralinę i tajemnicze drzwi", zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun.

Zobacz zwiastun animacji "Kroniki lasu. Wildwood"


"Kroniki lasu. Wildwood" trafią na ekrany amerykańskich kin już 23 października. Polscy widzowie będą musieli poczekać dłużej – premiera zaplanowana jest na 1 stycznia 2027 roku. Pierwszy zwiastun możecie zobaczyć poniżej: 



Scenariusz powstał na podstawie książki "Uroczysko" Colina Meloya, która zapoczątkowała cykl "Kroniki Lasu". W Polsce ukazała się ona nakładem wydawnictwa Wilga. W oficjalnym opisie czytamy: 

Dwunastoletnia Prudencja McKneel wiedzie dość zwyczajne życie do dnia, kiedy jej mały braciszek zostaje porwany przez kruki. Dziewczynka ze swoim szkolnym kolegą wyrusza na poszukiwanie brata do Nieprzebytego Boru – dzikiego lasu w samym środku Portland. Wyprawa, która miała być tylko misją ratunkową, nieoczekiwanie zmienia się w coś więcej.


Autorem scenariusza jest Chris Butler. Reżyserem i producentem jest Travis Knight, szef Laiki. W oryginalnej wersji językowej Prudencja przemówi głosem Peyton Elizabeth Lee. Towarzyszyć jej będą Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Richard E. Grant, Awkwafina, Amandla Stenberg, Tom Waits, Charlie Day, Blythe Danner, Arthur Knight, Maya Erskine, Jake Johnson, Tantoo Cardinal, Rob Delaney, Jemaine Clement, Marc Evan Jackson, Len Cariou, Ólafur Darri Ólafsson, Angela Bassett i Mahershala Ali

Kroniki lasu. Wildwood  (2026)

 Kroniki lasu. Wildwood

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