"Krzyk 7": Ghostface w teledysku Ice Nine Kills. Film w kinach od 27 lutego

Już od piątku 27 lutego fani serii "Krzyk" będą mogli oglądać w kinach jej najnowszą odsłonę – "Krzyk 7". A dziś możecie poczuć przedsmak tego, co na Was czeka, oglądając teledysk do piosenki Ice Nine Kills. W wideoklipie pojawią się Ghostface i gwiazda "Krzyku 7" McKenna Grace.
O filmie "Krzyk 7"
Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell
) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May
). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.
Oprócz Campbell
w siódmej części serii pojawią się też inne znane fanom osoby: Courteney Cox
(Gale Weathers) i David Arquette
(Dewey Riley).
Wśród nowych gwiazd serii znalazły się zaś: Isabel May
, która wciela się w Tatum, córkę Sidney, McKenna Grace
jako Hannah oraz Michelle Randolph
jako Madison. McKenna Grace
, która pojawia się w teledysku grupy Ice Nine Kills promującym film "Krzyk 7"
, w jednym z wywiadów przyznała, że jest wielką fanką całej serii. Dodaje, że uwielbia ostatnią część, którą widziała w kinie. "Krzyk 7"
też już za chwilę pojawi się w kinach. Premiera zaplanowana jest na 27 lutego
.
Teledysk promujący film "Krzyk 7"
Informacja sponsorowana