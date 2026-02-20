Newsy Filmy "Krzyk 7": Ghostface w teledysku Ice Nine Kills. Film w kinach od 27 lutego
Filmy / Wideo

"Krzyk 7": Ghostface w teledysku Ice Nine Kills. Film w kinach od 27 lutego

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/%22Krzyk+7%22%3A+Ghostface+w+teledysku+Ice+Nine+Kills.+Film+w+kinach+od+27+lutego-165283
&quot;Krzyk 7&quot;: Ghostface w teledysku Ice Nine Kills. Film w kinach od 27 lutego
Już od piątku 27 lutego fani serii "Krzyk" będą mogli oglądać w kinach jej najnowszą odsłonę – "Krzyk 7". A dziś możecie poczuć przedsmak tego, co na Was czeka, oglądając teledysk do piosenki Ice Nine Kills. W wideoklipie pojawią się Ghostface i gwiazda "Krzyku 7" McKenna Grace.

O filmie "Krzyk 7"



Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.


Oprócz Campbell w siódmej części serii pojawią się też inne znane fanom osoby: Courteney Cox (Gale Weathers) i David Arquette (Dewey Riley). 

Wśród nowych gwiazd serii znalazły się zaś: Isabel May, która wciela się w Tatum, córkę Sidney, McKenna Grace jako Hannah oraz Michelle Randolph jako Madison.

McKenna Grace, która pojawia się w teledysku grupy Ice Nine Kills promującym film "Krzyk 7", w jednym z wywiadów przyznała, że jest wielką fanką całej serii. Dodaje, że uwielbia ostatnią część, którą widziała w kinie.

"Krzyk 7" też już za chwilę pojawi się w kinach. Premiera zaplanowana jest na 27 lutego.

Teledysk promujący film "Krzyk 7"




Informacja sponsorowana

Powiązane artykuły Krzyk 7

Zobacz wszystkie artykuły

Krzyk 7  (2026)

 Krzyk 7

Krzyk  (1996)

 Krzyk

Krzyk 2  (1997)

 Krzyk 2

Krzyk 4  (2011)

 Krzyk 4

Najnowsze Newsy

Filmy

Konrad Eleryk w niezwykłym duecie w filmie "Dobre chłopaki"

Filmy

AI na Oscarach? McConaughey i Chalamet przestrzegają

3 komentarze
Gry

Sony zamyka studio odpowiedzialne za remake "Demon's Souls"

Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: Ulubione filmy i seriale Magdy Gessler

9 komentarzy
VOD Seriale

Ari Graynor także zamieszka w Białym Lotosie

Filmy

Eddie Redmayne gwiazdą nowego filmu uznanego japońskiego reżysera

1 komentarz
Inne Filmy

Dafne Keen: kim jest i gdzie zagrała gwiazda "Dźwięku śmierci"?

8 komentarzy