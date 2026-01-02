Newsy Filmy "Krzyk 7": Ghostface znów poluje na Sidney Prescott. Zobacz jego noworoczne postanowienia
"Krzyk 7": Ghostface znów poluje na Sidney Prescott. Zobacz jego noworoczne postanowienia

Deadline
Nowy rok, nowe postanowienia, a u Ghostface’a – stare porachunki. Paramount Pictures wypuściło krótki teaser "Krzyku 7", w którym kultowy zabójca wysyła Sidney Prescott wyjątkowo niepokojącą noworoczną wiadomość: "Mamy trochę zaległości do nadrobienia, Sidney".

"Krzyk 7" – lista noworocznych postanowień Ghostface'a



Choć materiał trwa zaledwie kilka sekund, jasno daje do zrozumienia: Sidney wraca do gry. W najnowszej części serii ponownie zobaczymy Neve Campbell, a w nowym roku Ghostface planuje "częściej dzwonić do starych przyjaciół i składać im wizyty". 

Wśród jego postanowień noworocznych jest też dbanie o formę i ostrzenie noży, by być zawsze przygotowanym. Zobaczcie sami. 


Na tym nie koniec powrotów. Do obsady dołącza także David Arquette jako Dewey Riley, a twórcy sięgają jeszcze głębiej do historii serii. Pojawią się również Matthew Lillard (Stu Macher) oraz Scott Foley (Roman Bridger). Czy to znaczy, że ktoś tu zmartwychwstał? Raczej nie – wszystko wskazuje na to, że Krzyk 7 mocno zagra motywem AI i deepfake’ów, które mają odegrać istotną rolę w fabule. Plan Ghostface’a? Przekonać Sidney, że jej dawni koszmarni przeciwnicy wrócili po zemstę.

W obsadzie zobaczymy też Courteney Cox jako Gale Weathers, a także Masona Goodinga i Jasmin Savoy Brown. Wśród nowych twarzy są m.in. Isabel May, Mckenna Grace i Sam Rechner.


Fabuła zapowiada się bardziej osobista niż kiedykolwiek: gdy w miasteczku, w którym Sidney ułożyła sobie życie, pojawia się nowy Ghostface, jego celem staje się jej córka. To zmusza bohaterkę do ponownej konfrontacji z przeszłością – i do ostatecznej walki.

"Krzyk 7" – zobacz zwiastun nowej części



