"Krzyk 7": Ghostface atakuje w nowej zapowiedzi filmu

Do sieci trafiły nowa zapowiedź slashera "Krzyk 7", w której oryginalna "final girl" serii Sidney Prescott (Neve Campbell) raz jeszcze zmierzy się z Ghostface'em. Tym razem zabójca zagrozi także jej córce Tatum (Isabel May). Zadebiutował też plakat nawiązujący do grafiki promującej oryginalny "Krzyk". 

Nowy zwiastun zostanie wyświetlony podczas Super Bowl 8 lutego, a sam film zapisze się w historii serii jako pierwsza odsłona "Krzyku" wyświetlana w formacie IMAX, przy okazji specjalnych pokazów 26 lutego. Za kamerą stanął Kevin Williamson, scenarzysta kilku części serii, w tym oryginalnej. Neve Campbell pojawiła się jak dotąd w każdej części cyklu poza "Krzykiem VI" z 2023 roku, z którego zrezygnowała z powodów finansowych.

Jednocześnie w nowym filmie zabraknie gwiazd ostatnich dwóch odsłon - Melissy Barrery i Jenny Ortegi. Barrera została zwolniona po kontrowersjach związanych z jej wpisami w mediach społecznościowych dotyczącymi wojny izraelsko-palestyńskiej, a Ortega wkrótce potem dobrowolnie opuściła projekt. Z produkcji wycofał się również pierwotnie planowany reżyser Christopher Landon.



Do serii wracają za to kolejne znane twarze, m.in.: David Arquette, Matthew Lillard i Scott Foley. W filmie pojawią się także Chad i Mindy, grani przez Masona Goodinga i Jasmin Savoy Brown.To postaci wprowadzone w piątej części cyklu. 

W obsadzie „Krzyku 7” znaleźli się również nowi aktorzy, m.in. Michelle Randolph, Joel McHale, Anna Camp, Mckenna Grace i Mark Consuelos. Scenariusz napisali James Vanderbilt i Guy Busick. Polska premiera 27 lutego. 

"Krzyk 7" - zarys fabuły




Gdy kolejny Ghostface pojawia się w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu i raz na zawsze położyć kres rozlewowi krwi, Sidney musi ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską. Przyjdzie jej za to zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

