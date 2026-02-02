"Krzyk 7": Ghostface atakuje w nowej zapowiedzi filmu

Do sieci trafiły nowa zapowiedź slashera "Krzyk 7", w której oryginalna "final girl" serii Sidney Prescott (Neve Campbell) raz jeszcze zmierzy się z Ghostface'em. Tym razem zabójca zagrozi także jej córce Tatum (Isabel May). Zadebiutował też plakat nawiązujący do grafiki promującej oryginalny "Krzyk".
Nowy zwiastun zostanie wyświetlony podczas Super Bowl 8 lutego, a sam film zapisze się w historii serii jako pierwsza odsłona "Krzyku" wyświetlana w formacie IMAX, przy okazji specjalnych pokazów 26 lutego. Za kamerą stanął Kevin Williamson, scenarzysta kilku części serii, w tym oryginalnej. Neve Campbell pojawiła się jak dotąd w każdej części cyklu poza "Krzykiem VI" z 2023 roku, z którego zrezygnowała z powodów finansowych.
Jednocześnie w nowym filmie zabraknie gwiazd ostatnich dwóch odsłon - Melissy Barrery i Jenny Ortegi.Barrera została zwolniona po kontrowersjach związanych z jej wpisami w mediach społecznościowych dotyczącymi wojny izraelsko-palestyńskiej, a Ortega wkrótce potem dobrowolnie opuściła projekt. Z produkcji wycofał się również pierwotnie planowany reżyser Christopher Landon.
Gdy kolejny Ghostface pojawia się w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu i raz na zawsze położyć kres rozlewowi krwi, Sidney musi ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską. Przyjdzie jej za to zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.