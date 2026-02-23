"Krzyk 7" już niedługo w kinach. Oceniamy filmy z serii od najgorszego do najlepszego

W Woodsboro znów usłyszymy krzyk ofiar i przerażonych mieszkańców miasta, bo Ghostface wraca do gry. W głównej roli w "Krzyku 7" powraca straumatyzowana, ale i nieustraszona Sidney Prescott-Neve Campbell oraz jedyna w swoim rodzaju Gale Weathers grana przez Courteney Cox. 7. część serii debiutuje w kinach już w ten piątek, a my przyglądamy się wcześniejszym odsłonom serii. Mamy dla Was ranking najlepszych "Krzyków" – od najgorszych do najlepszych.
Dajcie znać, czy się z nami zgadzacie.
"Krzyk 7" – zobacz zwiastun
TOP filmów z serii "Krzyk" – od najgorszego do najlepszego