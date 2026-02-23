"Krzyk 7" już niedługo w kinach. Oceniamy filmy z serii od najgorszego do najlepszego

"Krzyk 7" – zobacz zwiastun



TOP filmów z serii "Krzyk" – od najgorszego do najlepszego

5 Krzyk 4 Scream 4 2011 1h 51m Horror Wes Craven USA Horror David Arquette Neve Campbell Po wielu latach i mało satysfakcjonującej trzeciej części " Krzyk " powrócił z nową siłą. Warto jednak było na to czekać, bo czwarta część przyniosła wszystko, co w serii kochaliśmy. " Krzyk 4 " to powrót nie tylko do Woodsboro, ale i do bezczelnej gry z widzem, która od początku była znakiem rozpoznawczym cyklu. Tym razem seria brutalnych morderstw splata się z promocją książki Sidney i historią jej kuzynki, która mimowolnie staje się nowym celem zamaskowanego zabójcy. Film jednocześnie kpi z horrorowych klisz i bezlitośnie je wykorzystuje, udowadniając, że autoironia może iść w parze z autentycznym napięciem. Twórcy świadomie bawią się konwencją remake’u, sequela i rebootu, tworząc opowieść, która jest komentarzem do samej siebie. A przy tym wszystkim nie zapomina o tym, co najważniejsze – o krwi, suspensie i inteligentnym humorze, który potrafi rozładować napięcie tuż przed kolejnym ciosem noża.

3 Krzyk 2 Scream 2 1997 2h Horror Wes Craven USA Horror Neve Campbell Courteney Cox true crime, czyniąc z brutalnych zbrodni Ghostface’a pożywkę dla popkultury – a więc i oportunistycznego biznesu. Przy okazji w tej wziętej w nawias serii udaje mu się stworzyć być może najstraszniejszy filmowy " Jak nakręcić sequel filmu błyskotliwie wykorzystującego wszystkie reguły i bolączki ówczesnego kina grozy? To proste: wystarczy stworzyć kontynuację błyskotliwie wykorzystującą wszystkie reguły i bolączki ówczesnych kontynuacji. Dalsze losy serii " Krzyk " udowadniają, że czasem łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić, ale na etapie drugiej części Wes Craven był jeszcze u szczytu swoich kreatywnych możliwości. Właśnie dlatego " Krzyk 2 " to nie tylko zgrywa z sequelozy, w której hollywoodzkie prawa kontynuacji stają się przepisem na uchwycenie filmowego mordercy. Reżyser tym razem wgryza się też w amerykański fetysz gatunku, czyniąc z brutalnych zbrodni Ghostface’a pożywkę dla popkultury – a więc i oportunistycznego biznesu. Przy okazji w tej wziętej w nawias serii udaje mu się stworzyć być może najstraszniejszy filmowy " Krzyk ", jaki wyszedł z jego krtani.

Dajcie znać, czy się z nami zgadzacie.