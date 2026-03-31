"Krzyk 7" już na VOD. Czy szef Paramountu okłamał Hollywood?

Kiedy Dave Ellison walczył z Netfliksem o Warner Bros., szef Paramountu i Skydance zapowiadał, że jego filmy będą mogły liczyć na 45-dniową wyłączną dystrybucję kinową. Rzeczywistość jest jednak inna. Najnowszym tego przykładem jest "Krzyk 7".
"Krzyk 7" już na VOD
to jeden z najbardziej kasowych amerykańskich filmów tego roku. Slasher stał się też najbardziej kasową częścią całego cyklu. Film wszedł do kin miesiąc temu i Paramount właśnie oficjalnie ogłosiło, że od 31 marca
będzie dostępny do kupienia lub wypożyczenia na platformach streamingowych.
Jak łatwo policzyć, premiera VOD następuje wcześniej niż 45 dni po premierze kinowej. Jest więc niezgodna z wcześniejszymi obietnicami szefa Paramountu. Co więcej, decyzja nastąpiła w momencie, w którym "Krzyk 7"
wciąż zarabia w kinach. W miniony weekend w amerykańskim box offisie slasher znalazł się na miejscu siódmym.
Czy zatem Ellison składał fałszywe obietnice? A może 45-dniowe okno dystrybucyjne będzie dotyczyć wyłącznie filmów Warner Bros., ale nie Paramount Pictures?
Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell
) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May
). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.
