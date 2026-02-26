Newsy Filmy Box office "Krzyk 7" będzie hitem? Są nowe prognozy box office
W środę "Krzyk 7" rozpoczął podbój kin na świecie. W czwartek trafi na ekrany m.in. w Ameryce. Powstaje więc pytanie: czy film będzie hitem. Nowe box-office'owe prognozy zdają się być zgodne w odpowiedzi.


"Krzyk 7" z szansą na rekord



Aktualne prognozy mówią o tym, że "Krzyk 7" zarobi w Ameryce 40 milionów dolarów. Natomiast z reszty świata ma przyjść w ciągu pięciu dni 20 milionów dolarów. W ten sposób globalnie slasher powinien zgarnąć co najmniej 60 milionów dolarów.

Jeśli te prognozy się potwierdzą, to będzie to drugie najlepsze otwarcie w serii. Rekordzistą jest na razie szósta część "Krzyku", która w Ameryce na otwarcie zgarnęła 44,4 mln dolarów, a globalnie 66,4 mln.


Są jednak i takie prognozy, które mówią o tym, że w samych Stanach "Krzyk 7" może zarobić 50 milionów dolarów. A wtedy łączne otwarcie przekroczyłoby 70 milionów dolarów. Tym samym byłby to rekord serii. Jednak po tym, jak przestrzelono wyniki "Wichrowych wzgórz" (spodziewano się 50 milionów dolarów w 4 dni, a było ledwie 37,5 mln), na te bardziej optymistyczne przewidywania patrzy się z dystansem.

Niemniej jednak nawet konserwatywne prognozy będą oznaczały sukces filmu... o ile się sprawdzą. Budżet "Krzyku 7" wyniósł ok. 45 milionów dolarów. Z tego 7 milionów dolarów to gaża Neve Campbell, a 2 mln dolarów gaża Courteney Cox. Ponad pół miliona pochłonęły zmiany w scenariuszu (ponieważ pierwotny pomysł na film zupełnie inny).

Paramount i Spyglass podobno są pewni sukcesu filmu i już rozpoczęto przymiarki do realizacji ósmej części filmu.

