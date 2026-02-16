"Krzyk 7": maratony z "Krzykiem" w całym kraju już 27 lutego!

W piątek 27 lutego na ekrany kin wejdzie "Krzyk 7" w reżyserii Kevina Williamsona. To kolejna, niecierpliwie wyczekiwana przez wielbicieli horrorów odsłona słynnej serii filmów grozy, która to seria świętuje w tym roku swoje trzydziestolecie.
Maraton z "Krzykiem" w sieciach kin Cinema City i Helios
Z tej okazji sieci kin Cinema City oraz Helios organizują maratony z "Krzykiem
". Widzowie będą mogli obejrzeć część piątą, zatytułowaną "Krzyk
", szóstą – "Krzyk VI
", a następnie, premierowo, "Krzyk 7
". Sieć Cinema City
promuje noc z "Krzykiem" hasłem "Potrójna dawka grozy”. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 21.00
: "Wpadnijcie z ekipą i zobaczcie, jak bohaterowie próbują przetrwać w świecie, gdzie nikt nie jest bezpieczny, a Ghostface czai się za każdym rogiem".
Tymczasem Helios
zaprasza na "mrożącą krew w żyłach noc z Ghostface”. Start o godz. 23.00,
meta ok. godz. 5.30. "Taka dawka obezwładniającego strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?" – pytają, nieco prowokacyjnie, organizatorzy.
Fani wiele sobie obiecują po najnowszej części cyklu, w której z tajemniczym zabójcą znów zmierzy się Sidney Prescott, grana przez weterankę serii Neve Campbell
. Wspierać ją będzie Courteney Cox
jako Gale Weathers. Nowe twarze "Krzyku" to Isabel May
(Tatum, córka Sidney), Anna Camp
, Celeste O’Connor
, Asa Germann
, McKenna Grace
i Michelle Randolph
.
"Krzyk 7" – czego się spodziewać? Zobacz zwiastun
Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell
) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May
). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę. "Krzyk 7" tylko w kinach od 27 lutego!
Informacja sponsorowana