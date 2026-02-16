Newsy "Krzyk 7": maratony z "Krzykiem" w całym kraju już 27 lutego!
"Krzyk 7": maratony z "Krzykiem" w całym kraju już 27 lutego!

W piątek 27 lutego na ekrany kin wejdzie "Krzyk 7" w reżyserii Kevina Williamsona. To kolejna, niecierpliwie wyczekiwana przez wielbicieli horrorów odsłona słynnej serii filmów grozy, która to seria świętuje w tym roku swoje trzydziestolecie.

 

Maraton z "Krzykiem" w sieciach kin Cinema City i Helios



Z tej okazji sieci kin Cinema City oraz Helios organizują maratony z "Krzykiem". Widzowie będą mogli obejrzeć część piątą, zatytułowaną "Krzyk", szóstą – "Krzyk VI", a następnie, premierowo, "Krzyk 7". Sieć Cinema City promuje noc z "Krzykiem" hasłem "Potrójna dawka grozy”. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 21.00: "Wpadnijcie z ekipą i zobaczcie, jak bohaterowie próbują przetrwać w świecie, gdzie nikt nie jest bezpieczny, a Ghostface czai się za każdym rogiem".

Tymczasem Helios zaprasza na "mrożącą krew w żyłach noc z Ghostface”. Start o godz. 23.00, meta ok. godz. 5.30. "Taka dawka obezwładniającego strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?" – pytają, nieco prowokacyjnie, organizatorzy.

 
Fani wiele sobie obiecują po najnowszej części cyklu, w której z tajemniczym zabójcą znów zmierzy się Sidney Prescott, grana przez weterankę serii Neve Campbell. Wspierać ją będzie Courteney Cox jako Gale Weathers. Nowe twarze "Krzyku" to Isabel May (Tatum, córka Sidney), Anna Camp, Celeste O’Connor, Asa Germann, McKenna Grace i Michelle Randolph.

"Krzyk 7" – czego się spodziewać? Zobacz zwiastun


 
Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

"Krzyk 7" tylko w kinach od 27 lutego!

