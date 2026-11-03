Na kogo zapoluje Ghostface w "Krzyku 8"? Gwiazda serii potwierdza swój udział

Fani serii "Krzyk" mają powody do radości. Neve Campbell zapowiedziała, że powróci w przygotowywanej właśnie ósmej odsłonie cyklu.
Neve Campbell powróci w "Krzyku 8"
W rozmowie z Associated Press Neve Campbell
powiedziała dwie rzeczy: nie może zdradzić zbyt wiele o powstającym właśnie "Krzyku 8
" i powróci do roli Sidney Prescott. Informację tę podał na Instagramie
poświęcony "Krzykowi
" fanprage HelloSidney.com. Oryginalny post prezentujemy poniżej:
Jak podaje Deadline, nad scenariuszem "Krzyku 8
" pracują Lilla
i Nora Zuckerman
– duet, który w swoim CV ma m.in. takie seriale jak "Fringe: Na granicy światów
", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
", "Haven
", "W garniturach
", "Syn marnotrawny
" czy "Poker Face
".
Neve Campbell w filmie "Krzyk 7"
Nie tylko "Krzyk". Skąd znamy Neve Campbell?Neve Campbell
najlepiej znana jest z roli Sidney Prescott w zapoczątkowanej przez film Wesa Cravena
z 1996 toku serii "Krzyk
". W jej CV znajdziemy tez takie tytuły jak "Szkoła czarownic
", "Dzikie żądze
", "Klub 54
", "Troje do tanga
", "Chmury
", "Drapacz chmur
" czy seriale "Ich pięcioro
", "House of Cards
" i "Prawnik z Lincolna
". Aktualnie jej filmografię zamyka "Krzyk 7". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Krzykiem 8
" znajdziemy też drugi sezon serialu "Black Doves
".
Zobacz zwiastun "Krzyku 7"
"Krzyk 7
" trafił na ekrany w lutym tego roku. Wracającej do roli Sidney Prescott Campbell
towarzyszyli m.in. Courteney Cox
, Matthew Lillard
i Isabel May
. Przypominamy zwiastun: