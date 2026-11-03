Newsy Filmy Na kogo zapoluje Ghostface w "Krzyku 8"? Gwiazda serii potwierdza swój udział
Filmy

Na kogo zapoluje Ghostface w "Krzyku 8"? Gwiazda serii potwierdza swój udział

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Krzyk+8%22%3A+Neve+Campbell+wr%C3%B3ci+jako+Sidney+Prescott-169465
Na kogo zapoluje Ghostface w &quot;Krzyku 8&quot;? Gwiazda serii potwierdza swój udział
źródło: materialy promocyjne
Fani serii "Krzyk" mają powody do radości. Neve Campbell zapowiedziała, że powróci w przygotowywanej właśnie ósmej odsłonie cyklu.

Neve Campbell powróci w "Krzyku 8"


W rozmowie z Associated Press Neve Campbell powiedziała dwie rzeczy: nie może zdradzić zbyt wiele o powstającym właśnie "Krzyku 8" i powróci do roli Sidney Prescott. Informację tę podał na Instagramie poświęcony "Krzykowi" fanprage HelloSidney.com. Oryginalny post prezentujemy poniżej:



Jak podaje Deadline, nad scenariuszem "Krzyku 8" pracują Lilla i Nora Zuckerman – duet, który w swoim CV ma m.in. takie seriale jak "Fringe: Na granicy światów", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Haven", "W garniturach", "Syn marnotrawny" czy "Poker Face".

Neve Campbell w filmie "Krzyk 7"

Nie tylko "Krzyk". Skąd znamy Neve Campbell?


Neve Campbell najlepiej znana jest z roli Sidney Prescott w zapoczątkowanej przez film Wesa Cravena z 1996 toku serii "Krzyk". W jej CV znajdziemy tez takie tytuły jak "Szkoła czarownic", "Dzikie żądze", "Klub 54", "Troje do tanga", "Chmury", "Drapacz chmur" czy seriale "Ich pięcioro", "House of Cards" i "Prawnik z Lincolna". Aktualnie jej filmografię zamyka "Krzyk 7". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Krzykiem 8" znajdziemy też drugi sezon serialu "Black Doves". 

Zobacz zwiastun "Krzyku 7"


"Krzyk 7" trafił na ekrany w lutym tego roku. Wracającej do roli Sidney Prescott Campbell towarzyszyli m.in. Courteney Cox, Matthew Lillard i Isabel May. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Scream 8

Zobacz wszystkie artykuły

Scream 8  (2028)

 Scream 8

Krzyk  (1996)

 Krzyk

Krzyk 2  (1997)

 Krzyk 2

Krzyk 4  (2011)

 Krzyk 4

Najnowsze Newsy

Seriale

Apple stworzy dokument o Justinie Timberlake'u

Filmy

Iceman w widowisku Marvela "X-Men". Wiemy, kto może go zagrać

1 komentarz
VOD Seriale

To oni stworzą kolejną "porządną amerykańską rodzinę"

Nakręcił "Złego porucznika", teraz nie może go znieść

1 komentarz
Filmy

Johnny Depp komentuje szanse powrotu jako Jack Sparrow

8 komentarzy
Filmy

Nowe "Igrzyska śmierci" trafią na okulary VR

Filmy

Plotka: James Bond został wybrany

9 komentarzy