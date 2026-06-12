"Kulawe konie": Znamy datę premiery 6. sezonu serialu Apple TV

Jeśli czekacie na powrót "Kulawych koni", mamy dla was dobrą wiadomość. Właśnie poznaliśmy datę premiery szóstego sezonu.
Kiedy premiera 6. sezonu "Kulawych koni"?
Jak podaje Variety, szósty sezon "Kulawych koni
" zadebiutuje na Apple TV 16 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Finałowy epizod zostanie wyemitowany 21 października.
Kristin Scott Thomas jako Diana Taverner w serialu "Kulawe konie"
Scenariusz nowych odcinków powstał na kanwie książek "Joe Country" i "Slough House", czyli szóstej i siódmej części cyklu Micka Herrona
. W oficjalnym opisie pierwszej z nich, wydanej w Polsce nakładem wydawnictwa Insignis, czytamy: W Slough House, azylu niewydarzonych szpiegów, budzą się wspomnienia. Wszystkie złe. Catherine Standish znów kupuje alkohol, Louisa Guy rozgrzebuje popioły utraconej miłości, a nowy rekrut Lech Wicinski, którego grzechy czynią go wyrzutkiem nawet pośród kulawych koni, chce za wszelką cenę dowiedzieć się, kto zniszczył jego karierę, nawet jeśli zapłaci za to zrujnowaniem sobie życia. Zimą Jackson Lamb wolałby mieć święty spokój, ale nawet on nie może zignorować zaschniętej krwi na swoich dywanach. Kiedy więc człowiek odpowiedzialny za zabicie jednego z kulawych koni w końcu wychodzi z ukrycia, Lamb wysyła swoją ekipę, aby wyrównała rachunki. Tym razem zmierzają do Walii. Nie wszyscy wrócą do domu.
Zobacz zwiastun 5. sezonu "Kulawych koni"
Emisja piątego sezonu "Kulawych koni
" zakończyła się w październiku ubiegłego roku. Przypominamy zwiastun: