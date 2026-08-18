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"Kulawe konie": zwiastun 6. sezonu. Data premiery ujawniona

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&quot;Kulawe konie&quot;: zwiastun 6. sezonu. Data premiery ujawniona
16 września w Apple TV zadebiutuje 6. sezon serialu "Kulawe konie" z Garym Oldmanem w roli głównej. Platforma zaprezentowała właśnie zwiastun nowych odcinków.

"Kulawe konie": zwiastun 6. sezonu




"Kulawe konie": co wiemy o 6. sezonie?



Kulawe konie" to czarna szpiegowska komedia, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej "Slough House.” Oldman wciela się w Jacksona Lamba - genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów. W szóstym sezonie tytułowi bohaterowie ponownie będą w ciągłym biegu, gdy Diana Taverner wciąga ich wszystkich w śmiertelnie niebezpieczną grę zemsty i odwetu.


W obsadzie 6. sezonu znaleźli się także: Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce, Hugo Weaving, Lenny Rush oraz Olivia Cooke. 

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