"Kulawe konie": zwiastun 6. sezonu. Data premiery ujawniona

16 września w Apple TV zadebiutuje 6. sezon serialu "Kulawe konie" z Garym Oldmanem w roli głównej. Platforma zaprezentowała właśnie zwiastun nowych odcinków.
"Kulawe konie": zwiastun 6. sezonu
"Kulawe konie": co wiemy o 6. sezonie?
“Kulawe konie
" to czarna szpiegowska komedia, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej "Slough House.” Oldman
wciela się w Jacksona Lamba - genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów. W szóstym sezonie tytułowi bohaterowie ponownie będą w ciągłym biegu, gdy Diana Taverner wciąga ich wszystkich w śmiertelnie niebezpieczną grę zemsty i odwetu.
W obsadzie 6. sezonu znaleźli się także: Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce, Hugo Weaving, Lenny Rush oraz Olivia Cooke.