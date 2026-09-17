"Kulawe konie" wciąż w galopie? Recenzja sezonu szóstego

"Szpiedzy tacy jak my – recenzja szóstego sezonu serialu "Kulawe konie"

"Kulawe konie" – zwiastun

Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.