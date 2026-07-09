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Będzie grubo. Netflix robi swoje "Super Size Me"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Kurczak+nasz+powszedni%22%3A+Netflix+robi+swoje+%22Super+Size+Me%22.+Kiedy+premiera-167491
Będzie grubo. Netflix robi swoje &quot;Super Size Me&quot;
źródło: materialy promocyjne
Chodźmy obejrzeć "Super Size Me". Mamy "Super Size Me" w domu. Netflix zapowiedział na przyszły miesiąc premierę dokumentu "Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek". Z udostępnionych przez platformę informacji wynika, że będzie on bardzo podobny do słynnego dokumentu Morgana Spurlocka.

Netflix ma swoje "Super Size Me". O filmie "Kurczak nasz powszedni"


"Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek" opisywany jest jako śmiały eksperyment, któremu poddał się brytyjski komik Mo Gilligan. Przez 28 dni żywił się on wyłącznie smażonymi kurczakami. Podróżując po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, odkrywa on historyczne korzenie smażonego kurczaka oraz społeczne, ekonomiczne i przemysłowe siły stojące za jego masową konsumpcją: od sieci fast foodów po uprzemysłowione zakłady hodowlane. Poznamy też wpływ, jaki danie to wywiera nie tylko na nasz sposób odżywiania i zdrowie, ale też całą planetę. 

Premiera filmu zaplanowana jest na 5 sierpnia tego roku. 

GettyImages-844262892.jpg Getty Images © Jeremy Chan
2017 rok. Morgan Spurlock na premierze "Super Size Me 2" podczas festiwalu w Toronto

Co ciekawe, w 2017 roku Spurlock nakręcił kontynuację swojego dokumentu zatytułowaną "Super Size Me 2: Holy Chicken!". Na jej potrzeby dokumentalista otworzył restaurację serwującą kurczaki, co miało mu pomóc zinfiltrować przemysł drobiarski. The Hollywood Reporter zwrócił się do Netfliksa z prośbą o komentarz w sprawie podobieństw między "Kurczakiem naszym powszednim" a filmami Spurlocka. Do czasu publikacji tekstu rzecznik nie odpowiedział na pytanie.

Zobacz zwiastun "Super Size Me"


Dokument "Super Size Me" zadebiutował na festiwalu Sundance w 2004 roku. Rok później walczył o Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Przypominamy zwiastun:


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Zobacz wszystkie artykuły

Super Size Me 2: Holy Chicken!  (2017)

 Super Size Me 2: Holy Chicken!

Super Size Me  (2004)

 Super Size Me

Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek  (2026)

 Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek

Super High Me  (2007)

 Super High Me

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