"LARP": Byliśmy na premierze filmu o miłości, trollach i innych questach

Już za kilka dni do kin w całej Polsce trafi film "LARP. Miłość, trolle i inne questy" w reżyserii twórcy serialu "1670", Kordiana Kądzieli. Jego komedia o dojrzewaniu ubrana w kostium fantasy jest jednym z najbardziej oryginalnych projektów rodzimego kina. O odcieniach tej wyjątkowości porozmawialiśmy z reżyserem, a także głównymi aktorami filmu: Filipem Zarębą, Martyną Byczkowską oraz Bartłomiejem Topą.
"LARP. Miłość, trolle i inne questy" – o filmie
W filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" Sergiusz – nastolatek z technikum – jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP (live action role-playing). W niesamowitym świecie wyobraźni i przygód spod znaku magii i miecza jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w klasie chłopaka pojawia się nowa uczennica – piękna Helena, w której ten zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów.
