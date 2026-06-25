Netflix wprowadzi niespodziankę z Cannes do kinowej dystrybucji

Raptem kilka tygodni temu szef działu filmowego Netfliksa przekonywał: Jest grupa filmowców, którzy wciąż chcą kinowej dystrybucji. Pogodziliśmy się z tym, że nie będziemy z nimi pracować. (przeczytacie o tym TUTAJ). Jak się okazuje, niechęć platformy do tradycyjnej dystrybucji może zmienić wyłącznie szansa na otrzymanie Oscara. Według portalu World of Reel, "Czarna kula", hit tegorocznego festiwalu w Cannes, trafi do kin w USA na niemal miesiąc, by mieć szansę powalczyć o najważniejszą nagrodę amerykańskiego przemysłu filmowego.
Netflix wprowadzi "Czarną kulę" do kin?
Mniej autorskich produkcji tworzonych przez Netflix oznacza konieczność szukania nieoczywistych okazji na zdobycie prestiżu. W tej chwili zdaje się, że wyłącznie zbliżające się "The Adventures of Cliff Booth
" ma szansę powalczyć o nagrody w tegorocznym sezonie. By zwiększyć swoje szanse, Netflix zdecydował się postawić na tytuły nie tylko produkowane przez siebie, ale również dystrybuowane. Takim jest właśnie "Czarna kula
", film Javiera Calvo
i Javiera Ambrossiego
. Tytuł okazał się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń canneńskiego konkursu głównego. Twórczy duet otrzymał za "Czarną kulę
" nagrodę za reżyserię, współdzieloną ex-aequo z Pawłem Pawlikowskim
.
Jeszcze na Lazurowym Wybrzeżu przedstawiciele Netfliksa nabyli prawa do amerykańskiej dystrybucji filmu za 5 mln dolarów. Dziś okazuje się, że wysmakowany projekt 6 listopada trafi do kin w USA, w których będzie wyświetlany aż przez 28 dni. W Polsce na kinowe ekrany "Czarną kulę
" wprowadzi Gutek Film.
"Czarna kula" – o filmie
"Czarna kula" Javiera Calvo
i Javiera Ambrossiego
to film pokazujący historie trzech homoseksualnych mężczyzn żyjących w różnych epokach historycznych. Ich losy łączą wątki pożądania, bólu i dziedzictwa w zmieniającej się Hiszpanii. "Czarna kula" przypomina nam o sile kina. Albo inaczej – o tym, że nic nie zastąpi nam ludzkiej wyobraźni. Imaginacja obu Javierów odpowiedzialnych za ten epokowy projekt nie ma granic. Decydują się na "zawłaszczenie" prawdy historycznej i akt współczesnej grafomanii – czyli dopisanie reszty "Czarnej kuli" w formie filmu. Taki zabieg trącił kiczem, ale wyszło z tego coś wyjątkowego. Dzieło wysublimowane, refleksyjne i – co najważniejsze – poruszające każdą możliwą strunę
– pisał o filmie Jan Tracz
z festiwalu w Cannes. Jego pełną recenzję "Czarnej kuli
"
możecie przeczytać klikając TUTAJ
.
"Czarna kula" – teaser filmu