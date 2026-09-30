"Lalka": Superprodukcja audio z gwiazdami filmu w drodze. Premiera w grudniu

Jeszcze przed kinową premierą "Lalki" Audioteka zapowiada przeniesienie całej historii Bolesława Prusa do świata dźwięków. W grudniu ukaże się superprodukcja audio "Lalka", realizowana we współpracy z producentem filmu Gigant Films. W nagraniach udział bierze niemal cała gwiazdorska obsada ekranizacji, m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek KondratMarek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maja Ostaszewska i Maciej Stuhr. Narratorem superprodukcji będzie Filip Kosior. Nagrania pełnej wersji literackiego oryginału już trwają.
30 września do kin trafi nowa ekranizacja jednej z najważniejszych polskich powieści, "Lalki" Bolesława Prusa
. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego
, produkowany przez Radosława Drabika
i Gigant Films, zgromadził jedną z najbardziej imponujących obsad ostatnich lat. W grudniu ta sama historia zyska kolejną formę, tym razem dźwiękową. W Audiotece świadomie budujemy zróżnicowany katalog, od oryginalnych audioseriali po klasykę w nowoczesnej oprawie. "Lalka" idealnie się w niego wpisuje. Film z pewnością na nowo rozbudzi zainteresowanie historią Prusa, a pełna realizacja audio będzie jego naturalną kontynuacją, pozwoli zostać z tą historią na dłużej i poznać ją w całości. To właśnie takie momenty pokazują, że klasyka może wciąż żyć i przyciągać nowych odbiorców – mówi Jagna Wiszniewska, VP of Content w Audioteka Group
– mówi Jagna Wiszniewska, VP of Content w Audioteka Group.
Z ekranu do świata audio
Filmowa "Lalka
" została pomyślana jako widowiskowa, współczesna ekranizacja klasycznej powieści. Jej producent, Radosław Drabik
, od początku podkreślał ambicję stworzenia filmu, który stanie się dużym wydarzeniem kinowym i na nowo zainteresuje szeroką publiczność historią Prusa.
Superprodukcja Audioteki rozwija tę ideę w innym medium. Po spotkaniu z bohaterami na dużym ekranie słuchacze będą mogli zanurzyć się w pełny świat powieści, jej historie, postaci, relacje i wątki, których film z natury swojego formatu nie może pomieścić w całości. Od początku chcieliśmy, żeby nowa "Lalka" była czymś więcej niż kolejną ekranizacją, żeby na nowo uruchomiła zainteresowanie tą historią i pokazała, że Prus wciąż potrafi mówić do współczesnego odbiorcy. Kino daje nam możliwość opowiedzenia jej obrazem i z rozmachem, ale powieść jest światem znacznie większym niż jeden film. Dlatego bardzo cieszy mnie, że dzięki współpracy z Audioteką widzowie będą mogli pójść za tą historią dalej i usłyszeć pełne dzieło w interpretacji aktorów, których poznają na ekranie
– mówi Radosław Drabik
, producent filmu "Lalka", Gigant Films.
Gwiazdorska obsada ponownie w rolach bohaterów "Lalki"
Do nagrań superprodukcji Audioteki zaproszona została obsada znana z filmu. W wersji audio usłyszymy m.in. Marcina Dorocińskiego
, Kamilę Urzędowską
, Marka Kondrata
, Karolinę Gruszkę
, Cezarego Żaka
, Andrzeja Chyrę
, Macieja Musiałowskiego
, Krystynę Jandę
, Jana Englerta
, Agatę Kuleszę
, Macieja Stuhra
, Jana Peszka
, Pawła Wilczaka
, Filipa Pławiaka
, Andrzeja Seweryna
, Borysa Szyca
, Maję Ostaszewską
, Mateusza Damięckiego
i Marię Dębską.
Dołączą do nich aktorzy spoza obsady filmu: Joanna Szczepkowska
, Anna Szymańczyk
i Przemysław Sadowski
. Narratorem superprodukcji będzie Filip Kosior
.
Nagrania już trwają. Aktorzy spotykają się przed mikrofonami Audioteki, by po pracy nad filmową adaptacją ponownie wejść w świat bohaterów Prusa
, tym razem bez ograniczeń ekranu i filmowego czasu.
Superprodukcja audio "Lalka" będzie miała premierę w grudniu 2026 roku w Audiotece. Szczegóły dotyczące daty premiery oraz realizacji produkcji zostaną ogłoszone wkrótce.