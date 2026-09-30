Newsy "Lalka": Superprodukcja audio z gwiazdami filmu w drodze. Premiera w grudniu
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"Lalka": Superprodukcja audio z gwiazdami filmu w drodze. Premiera w grudniu

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Jeszcze przed kinową premierą "Lalki" Audioteka zapowiada przeniesienie całej historii Bolesława Prusa do świata dźwięków. W grudniu ukaże się superprodukcja audio "Lalka", realizowana we współpracy z producentem filmu Gigant Films. W nagraniach udział bierze niemal cała gwiazdorska obsada ekranizacji, m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek KondratMarek KondratKrystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maja Ostaszewska i Maciej Stuhr. Narratorem superprodukcji będzie Filip Kosior. Nagrania pełnej wersji literackiego oryginału już trwają.


30 września do kin trafi nowa ekranizacja jednej z najważniejszych polskich powieści, "Lalki" Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego, produkowany przez Radosława Drabika i Gigant Films, zgromadził jedną z najbardziej imponujących obsad ostatnich lat. W grudniu ta sama historia zyska kolejną formę, tym razem dźwiękową.

W Audiotece świadomie budujemy zróżnicowany katalog, od oryginalnych audioseriali po klasykę w nowoczesnej oprawie. "Lalka" idealnie się w niego wpisuje. Film z pewnością na nowo rozbudzi zainteresowanie historią Prusa, a pełna realizacja audio będzie jego naturalną kontynuacją, pozwoli zostać z tą historią na dłużej i poznać ją w całości. To właśnie takie momenty pokazują, że klasyka może wciąż żyć i przyciągać nowych odbiorców – mówi Jagna Wiszniewska, VP of Content w Audioteka Group – mówi Jagna Wiszniewska, VP of Content w Audioteka Group.

Z ekranu do świata audio


Filmowa "Lalka" została pomyślana jako widowiskowa, współczesna ekranizacja klasycznej powieści. Jej producent, Radosław Drabik, od początku podkreślał ambicję stworzenia filmu, który stanie się dużym wydarzeniem kinowym i na nowo zainteresuje szeroką publiczność historią Prusa.

Superprodukcja Audioteki rozwija tę ideę w innym medium. Po spotkaniu z bohaterami na dużym ekranie słuchacze będą mogli zanurzyć się w pełny świat powieści, jej historie, postaci, relacje i wątki, których film z natury swojego formatu nie może pomieścić w całości.

Od początku chcieliśmy, żeby nowa "Lalka" była czymś więcej niż kolejną ekranizacją, żeby na nowo uruchomiła zainteresowanie tą historią i pokazała, że Prus wciąż potrafi mówić do współczesnego odbiorcy. Kino daje nam możliwość opowiedzenia jej obrazem i z rozmachem, ale powieść jest światem znacznie większym niż jeden film. Dlatego bardzo cieszy mnie, że dzięki współpracy z Audioteką widzowie będą mogli pójść za tą historią dalej i usłyszeć pełne dzieło w interpretacji aktorów, których poznają na ekranie – mówi Radosław Drabik, producent filmu "Lalka", Gigant Films.

Gwiazdorska obsada ponownie w rolach bohaterów "Lalki"


Do nagrań superprodukcji Audioteki zaproszona została obsada znana z filmu. W wersji audio usłyszymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską, Marka Kondrata, Karolinę Gruszkę, Cezarego Żaka, Andrzeja Chyrę, Macieja Musiałowskiego, Krystynę Jandę, Jana Englerta, Agatę Kuleszę, Macieja Stuhra, Jana Peszka, Pawła Wilczaka, Filipa Pławiaka, Andrzeja Seweryna, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską, Mateusza Damięckiego i Marię Dębską.

Dołączą do nich aktorzy spoza obsady filmu: Joanna Szczepkowska, Anna Szymańczyk i Przemysław Sadowski. Narratorem superprodukcji będzie Filip Kosior.

Nagrania już trwają. Aktorzy spotykają się przed mikrofonami Audioteki, by po pracy nad filmową adaptacją ponownie wejść w świat bohaterów Prusa, tym razem bez ograniczeń ekranu i filmowego czasu.

Superprodukcja audio "Lalka" będzie miała premierę w grudniu 2026 roku w Audiotece. Szczegóły dotyczące daty premiery oraz realizacji produkcji zostaną ogłoszone wkrótce.

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