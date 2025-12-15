Newsy Filmy Multimedia Tak wygląda Marek Kondrat jako filmowy Ignacy Rzecki. Nowe zdjęcia z planu "Lalki"!
Nowe fotografie z planu kinowej "Lalki"! Po ujawnionych w ostatnich miesiącach zdjęciach Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego i Kamili Urzędowskiej jako filmowej Izabeli Łęckiej, dziś twórcy pozwalają po raz pierwszy przyjrzeć się innej kluczowej postaci. Poniżej prezentujemy fotografie Marka Kondrata, który powraca do aktorstwa, by wcielić się w Ignacego Rzeckiego.

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki




Kinowa "Lalka" – co wiemy o filmie?



Przypomnijmy, że jedno z największych arcydzieł polskiej literatury przeniesie na ekran Maciej Kawalski, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr, a producentem jest Radosław Drabik.

W rolach głównych filmu pojawia się: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

"Lalka" – o powieści



Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.

