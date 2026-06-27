"Lalka": Netflix pokazał zwiastun. Jest też data premiery

Jak dowiedział się Filmweb, 16 września w serwisie Netflix zadebiutuje serial "Lalka" inspirowany legendarną powieścią Bolesława Prusa. 6-odcinkowa produkcja łączy - jak obiecują twórcy - rozmach kina kostiumowego z autorskim, współczesnym spojrzeniem na klasyczną historię. Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.
"Lalka": zwiastun serialu Netfliksa
"Lalka": fabuła, obsada i twórcy
"Lalka
" opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim – rozpiętego między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Klasyczna fabuła zostaje rozbudowana o nowe wątki, które nadają jej rytm współczesnego serialu: śledztwo, rodzinne tajemnice oraz konflikty odsłaniające ukryte interesy bohaterów. Twórcy rezygnują z romantycznego idealizowania postaci, pokazując ich jako ludzi uwikłanych w sieć społecznych zależności, zniszczonych przez ambicje i pieniądze. W tym świecie miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę.
W centrum serialu stoi Izabela Łęcka w interpretacji Sandry Drzymalskiej
– młoda arystokratka, która ma własny plan na życie. Jej niedostępność i niezależność to świadomie kreowany wizerunek, choć los bohaterki wciąż jest uzależniony od kapitału i decyzji innych. Naprzeciw niej staje Stanisław Wokulski, grany przez Tomasza Schuchardta
– samotny człowiek awansu, pragnący szacunku i przynależności do elity, który myli potrzebę bezpieczeństwa i kontroli z miłością, a Łęcką traktuje jako obietnicę życia, o którym marzy, nie jako prawdziwą osobę.
Ignacy Rzecki, grany przez Dariusza Chojnackiego
, jest przyjacielem i partnerem biznesowym Wokulskiego – wiejskim chłopakiem i idealistą, przywiązanym do prostych ludzkich wartości i wiary w szczerą miłość. Z kolei Łęcki, w interpretacji Jacka Braciaka, jest bankrutem dawnego porządku – człowiekiem, którego słabości, hazardowe skłonności i życiowe błędy zagrażają przyszłości córki.
Obok nich pojawiają się m.in. Florentyna (Julia Wyszyńska
) – zubożała kuzynka żyjąca cudzym statusem; Marianna (Maria Kania
) – dziewczyna z niższych sfer, która dzięki bezpośredniości staje się jedną z najbliższych osób w kręgu Łęckiej; Krzeszowski (Piotr Adamczyk
) – salonowy gracz kierujący się wyłącznie własnym interesem; Starski (Piotr Pacek
) – dekadencki oportunista, dla którego pieniądz jest jedyną formą lojalności; oraz Wąsowska (Magdalena Cielecka) – charyzmatyczna ikona wolności, nieosiągalny wzór dla Łęckiej, żyjąca poza konwenansami i cudzymi oczekiwaniami.
W pozostałych rolach pojawią się m.in. Monika Frajczyk
, Mateusz Król, Agnieszka Grochowska
, Małgorzata Hajewska‑Krzysztofik
, Mirosław Zbrojewicz
, Andrzej Deskur
, Juliusz Chrząstowski
, Radosław Krzyżowski
oraz Henryk Niebudek
.
Za kamerą stanął Paweł Maślona
("Kos
"), który napisał również scenariusz wspólnie z Pawłem Demirskim
i Jagodą Dutkiewicz
.