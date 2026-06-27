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"Lalka": Netflix pokazał zwiastun. Jest też data premiery

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&quot;Lalka&quot;: Netflix pokazał zwiastun. Jest też data premiery
Jak dowiedział się Filmweb, 16 września w serwisie Netflix zadebiutuje serial "Lalka" inspirowany legendarną powieścią Bolesława Prusa. 6-odcinkowa produkcja łączy - jak obiecują twórcy - rozmach kina kostiumowego z autorskim, współczesnym spojrzeniem na klasyczną historię. Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun. 

"Lalka": zwiastun serialu Netfliksa




"Lalka": fabuła, obsada i twórcy



"Lalka" opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim – rozpiętego między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Klasyczna fabuła zostaje rozbudowana o nowe wątki, które nadają jej rytm współczesnego serialu: śledztwo, rodzinne tajemnice oraz konflikty odsłaniające ukryte interesy bohaterów. Twórcy rezygnują z romantycznego idealizowania postaci, pokazując ich jako ludzi uwikłanych w sieć społecznych zależności, zniszczonych przez ambicje i pieniądze. W tym świecie miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę.


W centrum serialu stoi Izabela Łęcka w interpretacji Sandry Drzymalskiej – młoda arystokratka, która ma własny plan na życie. Jej niedostępność i niezależność to świadomie kreowany wizerunek, choć los bohaterki wciąż jest uzależniony od kapitału i decyzji innych. Naprzeciw niej staje Stanisław Wokulski, grany przez Tomasza Schuchardta – samotny człowiek awansu, pragnący szacunku i przynależności do elity, który myli potrzebę bezpieczeństwa i kontroli z miłością, a Łęcką traktuje jako obietnicę życia, o którym marzy, nie jako prawdziwą osobę.

Ignacy Rzecki, grany przez Dariusza Chojnackiego, jest przyjacielem i partnerem biznesowym Wokulskiego – wiejskim chłopakiem i idealistą, przywiązanym do prostych ludzkich wartości i wiary w szczerą miłość. Z kolei Łęcki, w interpretacji Jacka Braciaka, jest bankrutem dawnego porządku – człowiekiem, którego  słabości, hazardowe skłonności i życiowe błędy zagrażają przyszłości córki.


Obok nich pojawiają się m.in. Florentyna (Julia Wyszyńska) – zubożała kuzynka żyjąca cudzym statusem; Marianna (Maria Kania) – dziewczyna z niższych sfer, która dzięki bezpośredniości staje się jedną z najbliższych osób w kręgu Łęckiej; Krzeszowski (Piotr Adamczyk) – salonowy gracz kierujący się wyłącznie własnym interesem; Starski (Piotr Pacek) – dekadencki oportunista, dla którego pieniądz jest jedyną formą lojalności; oraz Wąsowska (Magdalena Cielecka) – charyzmatyczna ikona wolności, nieosiągalny wzór dla Łęckiej, żyjąca poza konwenansami i cudzymi oczekiwaniami.

W pozostałych rolach pojawią się m.in. Monika Frajczyk, Mateusz Król, Agnieszka Grochowska, Małgorzata Hajewska‑Krzysztofik, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Deskur, Juliusz Chrząstowski, Radosław Krzyżowski oraz Henryk Niebudek.


Za kamerą stanął Paweł Maślona ("Kos"), który napisał również scenariusz wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz.

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