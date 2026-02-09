"Lalka": Netflix prezentuje 1. zwiastun. Drzymalska i Schuchardt lepsi niż Urzędowska i Dorociński?

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy teaser filmowej "Lalki" z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych (znajdziecie go TUTAJ). Teraz Netflix zaprezentował zwiastun swojej adaptacji – sześcioodcinkowego serialu z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Schuchardtem. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Pierwszy zwiastun "Lalki" Netfliksa
Dokładna data premiery "Lalki
" nie jest na razie znana. Wiadomo, że serial trafi na Netflix w drugiej połowie tego roku. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo:
"Lalka
" to współczesna reinterpretacja klasyki Bolesława Prusa
, serial, w którym miłość, status i ambicje zderzają się w świecie gwałtownie pękających hierarchii społecznych. Na tle XIX‑wiecznej Warszawy obserwujemy, jak "klątwa awansu społecznego" kształtuje niemożliwą relację Wokulskiego i Łęckiej, a pochodzenie wciąż determinuje dostęp do władzy, prestiżu i szczęścia. To opowieść o cenie społecznego awansu, rozgrywana na tle pękającego porządku klasowego, gdzie miłość staje się polem walki o władzę, wolność i siebie.
W centrum tej historii jest Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, próbująca uniezależnić się od małżeństwa i walcząca o prawo do życia na własnych zasadach, oraz Stanisław Wokulski, przedsiębiorca rozdarty między ambicją a pragnieniem miłości. Ich relacja, opowiadana z perspektywy obojga, staje się osią konfliktu, w którym splatają się miłość, ambicje i presja świata, w którym żyją.
Paweł Maślona. Fot. Wojciech Olkusnik/East News
Serial reżyseruje Paweł Maślona
, który napisał scenariusz wraz z Pawłem Demirskim
i Jagodą Dutkiewicz
. W pozostałych rolach Dariusz Chojnacki
, Jacek Braciak
, Julia Wyszyńska
i Magdalena Cielecka
.