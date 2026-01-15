Paweł Wilczak w obsadzie "Lalki"! Wiemy, kogo zagra

Do obsady widowiska "Lalka", które trafi do kin 30 września, dołączył Paweł Wilczak. Znany aktor wcieli się w filmie Macieja Kawalskiego w postać Henryka Szlangbauma.
Kim jest Henryk Szlangbaum z "Lalki"?
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: Szlangbaum to bohater tragiczny, wewnętrznie rozdarty między pragnieniem asymilacji a bolesnym poczuciem społecznego wykluczenia. Jako dawny kompan Wokulskiego z syberyjskiego zesłania, Szlangbaum po powrocie do Warszawy musi konfrontować się z narastającymi uprzedzeniami.
Henryk Szlangbaum to postać niejednoznaczna i rozdarta. Dokonuje wyborów między tym co trudne i trudniejsze - "trzeba przecież z kimś żyć"
- mówi o swoim bohaterze Wilczak
.
Aktor jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jego bogaty dorobek artystyczny obejmuje kilkadziesiąt ról na małym i dużym ekranie. W filmografii Wilczaka znajdziemy takie głośne tytuły jak: "Pan T.
", "Wesele
", "Ekstradycja
", "Kasia i Tomek
" oraz "Usta Usta
".
"Lalka: legendarna historia miłosna
"Lalka
" to kolejna już ekranizacja legendarnej powieści Bolesława Prusa. Jej akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.
W obsadzie znaleźli się m.in. Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat
jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn
jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska
jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki
jako Starski, a także Krystyna Janda
, Maja Komorowska
, Agata Kulesza
, Karolina Gruszka
, Borys Szyc
, Maja Ostaszewska
, Cezary Żak
, Filip Pławiak
, Dawid Ogrodnik
i Maciej Musiałowski
.