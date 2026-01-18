"Lalka": TVN koproducentem kinowej ekranizacji

Telewizja TVN ogłosiła dzisiaj, że zaangażowała się w realizację kinowej adaptacji "Lalki" w charakterze koproducenta. Film, do którego część zdjęć powstawała w TVN XR Studio - jednym z największych i najnowocześniejszych centrów produkcji wirtualnej w Europie - trafi na ekrany 30 września.
"Lalka": TVN dokłada się do budżetu To niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych ostatnich lat
- deklaruje Kasia Kieli, CEO TVN - Decyzja o zaangażowaniu się w koprodukcję "Lalki" wynika z naszego przekonania, że klasyka polskiej literatury zasługuje dziś na realizację na najwyższym światowym poziomie. To projekt łączący ambicję artystyczną z rozmachem produkcyjnym, który ma szansę przybliżyć ponadczasową historię nowemu pokoleniu odbiorców i stać się jedną z najważniejszych adaptacji literatury polskiej ostatnich lat.
W 2015 roku grupa TVN została koproducentem mojego pierwszego filmu - "Planeta Singli" -
wspomina producent "Lalki
", Radosław Drabik
- Była to dla mnie kluczowa współpraca. Jako debiutujący producent dostałem duży kredyt zaufania od wielkiej telewizji. Dziesięć lat później kręcę “Lalkę”, superprodukcję w gwiazdorskiej obsadzie. Ponownie mi zaufano i wiem, że wspólnie z TVN tworzymy jeden z najważniejszych filmów w historii polskiego kina.
Przypomnijmy, że pierwotnie koproducentem "Lalki
" miała być TVP, która deklarowała wkład finansowy w wysokości 10 milionów złotych. W marcu ubiegłego roku dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej Arkadiusz Pawlik deklarował: Nowa ekranizacja "Lalki" będzie ważnym momentem nie tylko dla Telewizji Polskiej, ale dla całej polskiej kinematografii. Jest to ogromna szansa na pokazanie, że klasyka literatury może być opowiadana na nowo w sposób nowoczesny, atrakcyjny wizualnie i angażujący emocjonalnie.
"Lalka": o filmie
"Lalka
" to kolejna już ekranizacja legendarnej powieści Bolesława Prusa. Jej akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.
Za kamerą stanął Maciej Kawalski
("Niebezpieczni dżentelmeni
"), który napisał również scenariusz do spółki z Łukaszem Światowcem i Piotrem Sobocińskim jr. W obsadzie znaleźli się: W obsadzie znaleźli się m.in. Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat
jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn
jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska
jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki
jako Starski, a także Krystyna Janda
, Maja Komorowska
, Agata Kulesza
, Karolina Gruszka
, Borys Szyc
, Maja Ostaszewska
, Cezary Żak
, Filip Pławiak
, Dawid Ogrodnik
, Maciej Musiałowski
i Paweł Wilczak
.