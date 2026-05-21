Ile kosztowała "Lalka"? To jeden z najdroższych polskich filmów w historii

Filmweb, Radio Zet, Screendaily
Nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa, produkowana przez Kino Świat, od miesięcy budzi zainteresowanie widzów. Bez echa nie przejdzie też zapewne budżet widowiska w reżyserii Macieja Kawalskiego.

Według najnowszych danych przekazanych przez Dorotę Eberhardt z Kino Świat (o czym pisze Screendaily), budżet wynosi około 15 mln euro, czyli ok. 63 mln zł. Ta kwota plasuje film wśród najdroższych przedsięwzięć w historii polskiej kinematografii. Nie jest to pierwsza kwota ujawniana w kontekście produkcji. Wcześniejsze szacunki (sprzed około roku) mówiły o budżecie rzędu 50 mln zł, co już wtedy stawiało projekt w ścisłej czołówce najdroższych polskich filmów.

Niedawno informowaliśmy o innym drogim realizowanym filmowym projekcie z Polski - chodzi o film "Słowianie. Swaćba" Wojciecha Smarzowskiego. Według danych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej budżet tej produkcji wynosi około 62,5 mln zł - nieco mniej niż dzieło Kawalskiego. Najdroższą polską produkcją po 1989 roku jest niezmiennie "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza. Adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza, która trafiła na ekrany w 2001 roku, kosztowała ponad 76 milionów złotych. Na drugim miejscu znajduje się ubiegłoroczny "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego, który kosztował prawie 65 milionów złotych. "Lalka" może znaleźć się zatem na podium.

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

