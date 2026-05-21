Ile kosztowała "Lalka"? To jeden z najdroższych polskich filmów w historii

Nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa, produkowana przez Kino Świat, od miesięcy budzi zainteresowanie widzów. Bez echa nie przejdzie też zapewne budżet widowiska w reżyserii Macieja Kawalskiego.
Ile kosztuje "Lalka"? Według najnowszych danych przekazanych przez Dorotę Eberhardt z Kino Świat (o czym pisze Screendaily), budżet wynosi około 15 mln euro, czyli ok. 63 mln zł. Ta kwota plasuje film wśród najdroższych przedsięwzięć w historii polskiej kinematografii.
Nie jest to pierwsza kwota ujawniana w kontekście produkcji. Wcześniejsze szacunki (sprzed około roku) mówiły o budżecie rzędu 50 mln zł, co już wtedy stawiało projekt w ścisłej czołówce najdroższych polskich filmów.
Niedawno informowaliśmy o innym drogim realizowanym filmowym projekcie z Polski - chodzi o film "Słowianie. Swaćba
" Wojciecha Smarzowskiego
. Według danych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej budżet tej produkcji wynosi około 62,5 mln zł - nieco mniej niż dzieło Kawalskiego
. Najdroższą polską produkcją po 1989 roku jest niezmiennie "Quo Vadis
" Jerzego Kawalerowicza
. Adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza
, która trafiła na ekrany w 2001 roku, kosztowała ponad 76 milionów złotych. Na drugim miejscu znajduje się ubiegłoroczny "Chopin, Chopin!
" Michała Kwiecińskiego
, który kosztował prawie 65 milionów złotych. "Lalka
" może znaleźć się zatem na podium.
"Lalka" - opis filmu i zwiastun
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński
) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska
). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat
), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.