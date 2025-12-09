Newsy Filmy Ujawniono datę premiery "Lalki". Kiedy produkcja trafi na wielki ekran?
Nowe doniesienia zza kulis kinowej "Lalki". Gigant Films i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. "Lalka" trafi na wielkie ekrany 30 września 2026 roku. 

Powieść Bolesława Prusa przeniesie na ekran Maciej Kawalski, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr, a producentem jest Radosław Drabik.

W rolach głównych filmu pojawia się: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

"Lalka" – o powieści



Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.

