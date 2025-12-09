Ujawniono datę premiery "Lalki". Kiedy produkcja trafi na wielki ekran?

Nowe doniesienia zza kulis kinowej "Lalki". Gigant Films i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. "Lalka" trafi na wielkie ekrany 30 września 2026 roku.
"Lalka" w kinach już w przyszłym roku
Powieść Bolesława Prusa
przeniesie na ekran Maciej Kawalski
, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem
. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr
, a producentem jest Radosław Drabik
.
W rolach głównych filmu pojawia się: Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat
jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn
jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska
jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki
jako Starski, a także Krystyna Janda
, Maja Komorowska
, Agata Kulesza
, Karolina Gruszka
, Borys Szyc
, Maja Ostaszewska
, Cezary Żak
, Filip Pławiak
, Dawid Ogrodnik
, Maciej Musiałowski
i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.
"Lalka" – o powieści
Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.
