"Lalka" na Ladies Night w Cinema City

Zapraszamy wszystkie Panie 1 października na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego Cinema City wyświetli epicką ekranizację kultowej powieści "Lalka" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.
Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!
Październikowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w październiku znajdą się m.in. kosmetyk Ziaja, ciastka Milka czy soczek Capri-Sun. 1 października o 19:00 Cinema City wyświetli film "Lalka
". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: Kup Bilet
"Lalka" – o czym jest film?
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński
) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska
). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat
), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.
W październiku partnerami wydarzenia są takie marki jak:
• T-Mobile
• Lotto
• Velvet
• Bytom
• BNP Paribas
• Ziaja
• F’ALKO
• Milka
• Capri-Sun
• Crunchips
Informacja sponsorowana