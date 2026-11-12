"Lalka" najchętniej oglądanym filmem 2026 roku

"Lalka" tryumfuje! Filmową adaptację powieści Bolesława Prusa obejrzało już blisko 2 800 000 widzów, co czyni ją najbardziej frekwencyjnym filmem 2026 roku. Film Macieja Kawalskiego pobił tym samym wynik dotychczasowego lidera, którym był "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". "Lalka" to film, który powstał po to, by oglądać go w kinie. Z rozmachem, emocjami, siłą obrazu i muzyki, których nie da się w pełni doświadczyć w domowych warunkach. To widowisko, które trzeba przeżyć na wielkim ekranie. Mogę zapewnić, że przez długi czas nie będzie możliwości zobaczenia go w streamingu. Chcemy, by widzowie doświadczyli tej historii dokładnie tak, jak sobie ją wymarzyliśmy
– podkreśla producent filmu, Radosław Drabik
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"Lalka" – o filmie
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński
) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska
). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat
), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.
"Lalka" – zwiastun filmu