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"Lalka" najchętniej oglądanym filmem 2026 roku

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Lalka%22+najch%C4%99tniej+ogl%C4%85danym+filmem+2026+roku-169633
&quot;Lalka&quot; najchętniej oglądanym filmem 2026 roku
źródło: Materiały prasowe
"Lalka" tryumfuje! Filmową adaptację powieści Bolesława Prusa obejrzało już blisko 2 800 000 widzów, co czyni ją najbardziej frekwencyjnym filmem 2026 roku. Film Macieja Kawalskiego pobił tym samym wynik dotychczasowego lidera, którym był "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". 



"Lalka" to film, który powstał po to, by oglądać go w kinie. Z rozmachem, emocjami, siłą obrazu i muzyki, których nie da się w pełni doświadczyć w domowych warunkach. To widowisko, które trzeba przeżyć na wielkim ekranie. Mogę zapewnić, że przez długi czas nie będzie możliwości zobaczenia go w streamingu. Chcemy, by widzowie doświadczyli tej historii dokładnie tak, jak sobie ją wymarzyliśmy – podkreśla producent filmu, Radosław Drabik.

"Lalka" – o filmie



Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

"Lalka" – zwiastun filmu


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