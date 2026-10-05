Newsy "Lalka" podbija kina. Największe otwarcie polskiego filmu po pandemii
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"Lalka" podbija kina. Największe otwarcie polskiego filmu po pandemii

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&quot;Lalka&quot; podbija kina. Największe otwarcie polskiego filmu po pandemii
Najbardziej wyczekiwana polska produkcja tego roku odniosła imponujący sukces frekwencyjny. Epicką ekranizację kultowej powieści Bolesława Prusa obejrzało już ponad 620 000 widzów w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery.\Tym samym "Lalka" osiągnęła największe otwarcie polskiego filmu od czasu pandemii, potwierdzając swój status jednego z najważniejszych wydarzeń kinowych ostatnich lat.

Wynik pokazuje, że wielkie historie, wybitne kreacje aktorskie i widowisko stworzone z myślą o dużym ekranie nie tylko nadal przyciągają do kin szeroką publiczność, ale łączą również pokolenia.

"Lalkę" można już oglądać w kinach.

Dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafia na wielki ekran w nowej, spektakularnej, filmowej odsłonie. "Lalka" to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów" – Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.


Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

"Lalka" – fabuła



Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.


Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez długi czas będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko, żeby powstało coś specjalnego, pięknego i ważnego – Maciej Kawalski, reżyser.


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