"Lalka" podbija kina. Największe otwarcie polskiego filmu po pandemii

Najbardziej wyczekiwana polska produkcja tego roku odniosła imponujący sukces frekwencyjny. Epicką ekranizację kultowej powieści Bolesława Prusa obejrzało już ponad 620 000 widzów w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery.\Tym samym "Lalka" osiągnęła największe otwarcie polskiego filmu od czasu pandemii, potwierdzając swój status jednego z najważniejszych wydarzeń kinowych ostatnich lat.
Wynik pokazuje, że wielkie historie, wybitne kreacje aktorskie i widowisko stworzone z myślą o dużym ekranie nie tylko nadal przyciągają do kin szeroką publiczność, ale łączą również pokolenia.
"Lalkę
" można już oglądać w kinach.
Dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafia na wielki ekran w nowej, spektakularnej, filmowej odsłonie. "Lalka
" to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów
" – Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat
w roli Ignacego Rzeckiego.
Za "Lalką
" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski
, którego film "Niebezpieczni dżentelmeni
" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr
, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska
, Marcel Sławiński
oraz Anna Mocny
, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska
we współpracy z Tomaszem Ossolińskim
. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej
.
"Lalka" – fabuła
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński
) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska
). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat
), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez długi czas będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko, żeby powstało coś specjalnego, pięknego i ważnego
– Maciej Kawalski, reżyser.
Informacja sponsorowana