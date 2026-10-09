"Lalka" z milionem widzów!

Kino Świat pochwalił się wynikami filmu "Lalka". Obraz potrzebował półtora tygodnia, by osiągnąć granicę miliona sprzedanych biletów.
"Lalka" najchętniej oglądanym polskim filmem roku
Ten wynik nie powinien nikogo dziwić. Już po pierwszych pięciu dniach w kinach "Lalkę
" zobaczyło ponad 620 tysięcy widzów. Milion oznacza, że jest to najchętniej oglądana w kinach polska premiera 2026 roku.
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński
) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska
). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat
), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.
Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski
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Zwiastun filmu "Lalka"