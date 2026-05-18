Zawieście Zielone Latarnie. Nowy zwiastun serialu HBO Max

Premiera serialu "Latarnie" coraz bliżej. Odpowiedzialne za produkcję HBO Max zaprezentowało właśnie nową zapowiedź wideo.
Zobacz zwiastun serialu "Latarnie"
"Latarnie
" to nowy serial z uniwersum DC. Pierwszy odcinek trafi na HBO Max już 16 sierpnia (w Polsce emisja odbędzie się dzień później, tj. 17 sierpnia). W rolach głównych Aaron Pierre
("Rebel Ridge
") i Kyle Chandler
("Godzilla vs. Kong
"). Krótki zwiastun znajdziecie poniżej:
"Latarnie
" znalazły się w naszym redakcyjnym rankingu najbardziej oczekiwanych seriali 2026 roku
. Pisaliśmy wówczas o serialu tak: Zielona Latarnia miała swoje pięć minut na wielkim ekranie w 2011 roku – efekt był taki, że Ryan Reynolds do dziś sam kpi z widowiska "Green Lantern", którego był gwiazdą. Pora spróbować swoich sił na małym ekranie. Nowe uniwersum DC pod rządami Jamesa Gunna na razie rozkręca się obiecująco, także w wersji serialowej ("Koszmarne Komando", drugi sezon "Peacemakera"). Produkcja HBO Max "Lanterns" będzie jednak najmniej gunnowskim spośród dotychczasowych propozycji DC Studios. Dość powiedzieć, że wśród twórców są Chris Mundy ("Ozark"), Damon Lindelof ("Pozostawieni") i scenarzysta komiksowy Tom King, którzy powołują się na inspirację... serialem "Detektyw". Predestynowani raczej do kosmicznych przygód, obdarzeni cudownymi pierścieniami mocy bohaterowie mają tu odegrać dla nas policyjno-kumpleski dramat. Jako Hal Jordan wystąpi Kyle Chandler, a w roli Jona Stewarta zobaczymy Aarona Pierre'a. Zobaczymy, jak wysoko pofruną.
Aaron Pierre i Kyle Chandler w serialu "Latarnie"