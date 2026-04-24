Filmy / Wideo

"Let's F'ckn Go!". Zwiastun "Mortal Kombat II" specjalnie dla fanów gry

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Let%27s+F%27ckn+Go+%22.+Zwiastun+%22Mortal+Kombat+II%22+specjalnie+dla+fan%C3%B3w+gry-166268
Warner Bros. zaprezentował nowy zwiastun filmu "Mortal Kombat II". Ten klip został zrealizowany z myślą o graczach.

Walka się zaczyna



Nowy zwiastun ma inspirowane grą wprowadzenia walczących, krwawe fatalities, a całość okraszona jest muzyką, która w graczach wywoła falę nostalgii.

Dominacja Shao Khana (Martyn Ford) wreszcie musi zostać przerwana. Dlatego mnich Liu Kang (Ludi Lin), była elitarną żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage (Karl Urban), a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność.

Za reżyserię odpowiada autor pierwszej części Simon McQuoid. Premiera "Mortal Kombat II" planowana jest na początek maja.

Warner tak bardzo wierzy w sukces dwójki, że już zlecił prace nad scenariuszem trzeciej części.

Nowy zwiastun filmu "Mortal Kombat II"




