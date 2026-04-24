"Let's F'ckn Go!". Zwiastun "Mortal Kombat II" specjalnie dla fanów gry

Warner Bros. zaprezentował nowy zwiastun filmu "Mortal Kombat II". Ten klip został zrealizowany z myślą o graczach.
Walka się zaczyna
Nowy zwiastun ma inspirowane grą wprowadzenia walczących, krwawe fatalities, a całość okraszona jest muzyką, która w graczach wywoła falę nostalgii.
Dominacja Shao Khana (Martyn Ford
) wreszcie musi zostać przerwana. Dlatego mnich Liu Kang (Ludi Lin
), była elitarną żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee
), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks
) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan
) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage (Karl Urban
), a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność.
Za reżyserię odpowiada autor pierwszej części Simon McQuoid
. Premiera "Mortal Kombat II
" planowana jest na początek maja.
Warner tak bardzo wierzy w sukces dwójki, że już zlecił prace nad scenariuszem trzeciej części.
